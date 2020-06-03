Украинский потерял статус "государственного" на оккупированной Луганщине
Представители оккупационной администрации на Луганщине приняли поправку к своей так называемой "конституции "ЛНР". Согласно ей, украинский язык здесь теряет статус "государственного". Таким образом, единственным "государственным" языком на оккупированной территории Луганской области боевики считают только русский.
Что известно о решении боевиков
Поправку к "Конституции" насчет украинского языка принял так называемый "Народный совет ""ЛНР". Произошло это 3 июня. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на документы боевиков.
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Оккупанты необходимость своего решения объясняют тем, что "именно русский язык на фоне историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и развитии народа "ЛНР". В то же время они отмечают, что такой шаг якобы никоим образом не нарушает права на пользование другими языками.
Кроме того, боевики заявили, что принятие "закона" якобы будет способствовать:
- усилению интеграционных процессов между "ЛНР" и Российской Федерацией,
- защите и поддержке русского языка как государственного,
- приумножению и обогащению духовной культуры.
За лишение украинского языка статуса "государственного" проголосовали 42 члена так называемого "Народного совета". Один из так называемых депутатов воздержался.
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Аналогичное решение боевики "ДНР" приняли 6 марта. По их убеждению, статус украинского языка на Донбассе в период с мая 2014 года "не нашел практического применения".
Кроме того, оккупанты уверяли, что исключение украинского языка из перечня "государственных" не нарушает прав жителей оккупированных территорий. Зато якобы способствует "увеличению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей".
Журналист Денис Казанский, который родом из Донецка, отметил, что этот шаг указывает на продолжение искоренения украинского языка на оккупированных частях Донбасса.
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Украинский язык на оккупированном Донбассе: коротко
- В "конституциях" самопровозглашенных республик украинский язык хотя и назван вторым государственным, но делопроизводство на нем не существовало.
- В то же время все украинские школы и классы с годами перевели на русский язык обучения. А в учебниках боевики приказали заменить "Украину" на "Донбасс".
- Кроме того, на Донбасс российские гуманитарные конвои свозили тоннами российские учебники.
- Переходный период растянулся с 2014 по 2016 год.
- В 2015–2016 годах в самопровозглашенной республике еще сохранялись украинские классы и школы, но летом 2016 года так называемый министр образования "ДНР" Елена Полякова объявила, что в республике больше не осталось желающих изучать украинский язык, и все такие классы закрыли.
- После в школах оккупированного Донбасса началось обучение по российским стандартам, но с некоторыми местными особенностями.