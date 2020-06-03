Представители оккупационной администрации на Луганщине приняли поправку к своей так называемой "конституции "ЛНР". Согласно ей, украинский язык здесь теряет статус "государственного". Таким образом, единственным "государственным" языком на оккупированной территории Луганской области боевики считают только русский.

Что известно о решении боевиков

Поправку к "Конституции" насчет украинского языка принял так называемый "Народный совет ""ЛНР". Произошло это 3 июня. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на документы боевиков.

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Оккупанты необходимость своего решения объясняют тем, что "именно русский язык на фоне историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и развитии народа "ЛНР". В то же время они отмечают, что такой шаг якобы никоим образом не нарушает права на пользование другими языками.

Кроме того, боевики заявили, что принятие "закона" якобы будет способствовать:

усилению интеграционных процессов между "ЛНР" и Российской Федерацией,

защите и поддержке русского языка как государственного,

приумножению и обогащению духовной культуры.

За лишение украинского языка статуса "государственного" проголосовали 42 члена так называемого "Народного совета". Один из так называемых депутатов воздержался.

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Аналогичное решение боевики "ДНР" приняли 6 марта. По их убеждению, статус украинского языка на Донбассе в период с мая 2014 года "не нашел практического применения".

Кроме того, оккупанты уверяли, что исключение украинского языка из перечня "государственных" не нарушает прав жителей оккупированных территорий. Зато якобы способствует "увеличению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей".

Журналист Денис Казанский, который родом из Донецка, отметил, что этот шаг указывает на продолжение искоренения украинского языка на оккупированных частях Донбасса.

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