Представители оккупационных администраций на Донбассе не выпускают на подконтрольную Украине территорию абитуриентов, которые едут поступать в украинские вузы без ВНО. Оккупанты прикрываются ситуацией с коронавирусом и советуют поступать в местные заведения.

Абитуриенты из оккупированного Донбасса не могут поступить в украинские вузы: что известно

Такую информацию обнародовал представитель Донецка в минской ТКГ, журналист Денис Казанский. По его словам, такие сообщения он получает от молодых людей из оккупированных территорий, которые хотят уехать на учебу или для подачи документов. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице казанского.

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На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них поступление в украинский ВУЗ – это шанс покинуть гетто. Но после того, как Украина отменила ЗНО для детей с ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Под предлогом карантина,

– отметил он.

Интересный момент

Казанский добавляет, что сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает так называемый "межведомственный штаб" боевиков. А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.

"Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они потеряли время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты "ДНР", – констатировал член украинской делегации в Минске.

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