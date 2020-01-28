Большая IT-компания приглашает учителей на бесплатное обучение

IT-компания ЕРАМ приглашает учителей технических направлений из Киева на бесплатную стажировку в проект eKids. Участие смогут принять 15 учителей из средних школ Украины.

Обучение будет проходить в Киеве, пишет Dou.

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Инициативу eKids создали еще в 2015 году, чтобы познакомить детей 8-16 лет с программированием через технологии Scratch, Python, HTML, Arduino и другие. Обучение происходит в игровом формате. В конце дети сами создают самостоятельные проекты – музыку, мультики, рисунки, простые игры или программы.



Обучение традиционно происходило для студентов, однако в этом году есть места и для младших детей / фото: Dou

Учителя присоединятся к программистам-практикантам и специалистам ЕРАМ, чтобы эффективнее обучать детей. Участие могут принять учителя общеобразовательных школ по физике, математике, информатике, которым интересно развиваться в технических направлениях.

Какие условия стажировки



Сроки короткие, поэтому успейте податься / фото: Dou

регистрация школьных учителей открыта с 24 января по 2 февраля;

учредительная встреча для тренеров программы состоится 7 и 8 февраля;

продолжительность проекта eKids – 9 недель, с 15 февраля по 25 апреля.

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Участие бесплатное, а занятия проходят по полтора часа каждую субботу в Киеве.

Зарегистрироваться можно по ссылке.