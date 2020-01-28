Велика IT-компанія запрошує вчителів на безкоштовне навчання

IT-компанія ЕРАМ запрошує вчителів технічних напрямків з Києва на безкоштовне стажування у проєкті eKids. Участь зможуть взяти 15 вчителів із середніх шкіл України.

Навчання відбуватиметься в Києві, пише Dou.

До слова: У Німеччині школяр пройшов понад 10 кілометрів, аби не запізнитися на уроки

Ініціативу eKids створили ще у 2015 році, щоб ознайомити дітей 8-16 років з програмуванням через технології Scratch, Python, HTML, Arduino та інші. Навчання відбувається в ігровому форматі. В кінці діти самі створюють самостійні проєкти – музику, мультики, малюнки, найпростіші ігри або програми.



Навчання традиційно відбувалось для студентів, проте цього року є місця і для молодших дітей / фото: Dou

Вчителі долучаться до програмістів-практикантів та спеціалістів ЕРАМ, щоб ефективніше навчати дітей. Участь можуть взяти вчителі загальноосвітніх шкіл з фізики, математики, інформатики, яким цікаво розвиватися в технічних напрямках.

Які умови стажування



Терміни короткі, тому встигніть податись / фото: Dou

реєстрація шкільних вчителів відкрита з 24 січня до 2 лютого;

установча зустріч для тренерів програми відбудеться 7 та 8 лютого;

тривалість проєкту eKids – 9 тижнів, з 15 лютого до 25 квітня.

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Участь безкоштовна, а заняття проходять по півтори години щосуботи в Києві.

Зареєструватись можна за посиланням.