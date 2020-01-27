У Німеччині школяр пройшов понад 10 кілометрів, аби не запізнитися на уроки

У німецькому місті Росток 13-річний хлопець вночі подолав понад 10 кілометрів, аби вчасно прийти на заняття. Він не мав іншого виходу, адже у місті страйкували водії, і громадський транспорт не курсував.

Школяр вирішив не будити батьків і просто залишив записку, у якій пояснив, що пішов до школи. Про це повідомили DW.

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Батьки хлопця не одразу знайшли записку, тож встигли звернутися до поліції. Але правоохоронці не знайшли дитину. Лише о 7 ранку батькам подзвонили зі школи та повідомили, що з ним все добре.

13-річний хлопець пояснив, що вийшов раніше до школи, бо не хотів спізнитися на уроки. Для цього він подолав понад 10 кілометрів вночі.

6-річний хлопчик Блейк вирішив показати свою доброту та відкритість до нових знайомств напередодні нового навчального року у школі. Він одягнув футболку, на якій було написано: "Я буду твоїм другом".