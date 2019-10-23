"Борщеведение": в Торонто украинские школьники изучали необычный предмет – фото

В украинской школе имени Юрия Липы в Торонто, на тематическом уроке учащиеся изучали "борщеведение". Детей обучали не только теории, но и предложили самим попробовать сварить борщ.

В классе USL (Ukrainian as a Second Language), где имеют возможность учиться дети из украинской диаспоры, проводят занятия, посвященные украинской кухне, об этом сообщает официальная страница школы в фейсбуке.

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Куратором класса является Галина Копко, которая пытается как можно глубже знакомить канадских детей украинского происхождения с украинской культурой, обычаями и кухней.

Дети в классе еженедельно имеют маленькое путешествие в Украину – со всеми ее красками, запахами, ощущениями и даже вкусами,

– говорится в сообщении.



Галина Копко пытается сделать уроки более интересными / фото Shutterstock.

Что известно о школе имени Юрия Липы? Это субботняя школа в Торонто, которая имеет целью сохранить национальную идентичность выходцев из Украины. Среди учебных предметов: украинский язык, литература, история, география, культура и религиозное воспитание. Школа набирает учеников в возрасте от 4 до 17 лет.

Сколько всего украинцев проживает в Канаде?

По данным последней переписи населения страны, которая состоялась в 2006 году, в Канаде проживают 1 209 085 человек украинского происхождения.

Украинцы составляют 3,87% от общего населения страны и являются седьмой национальным меньшинством Канады.