"Борщознавство": в Торонто українські школярі вивчали незвичний предмет – фото

В українській школі імені Юрія Липи у Торонто, на тематичному уроці учні вивчали "борщознавство". Дітей навчали не лише теорії, а й запропонували самим спробувати зварити борщ.

В класі USL (Ukrainian as a Second Language), де мають змогу навчатись діти з української діаспори, проводять заняття присвячені, українській кухні, про це повідомляє офіційна сторінка школи у фейсбук.

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Куратором класу є Галина Копко, яка намагається якнайглибше знайомити канадських дітей українського походження з українською культурою, звичаями та кухнею.

Діти у класі щотижня мають маленьку мандрівку в Україну – з усіма її кольорами, запахами, відчуттями та навіть смаками,

– йдеться у повідомленні.



Галина Копко намагається зробити уроки цікавішими / фото Shutterstock.

Що відомо про школу імені Юрія Липи?Це суботня школа в Торонто, яка має на меті зберегти національну ідентичність вихідців з України. Серед навчальних предметів: українська мова, література, історія, географія, культура та релігійне виховання. Школа набирає учнів віком від 4 до 17 років.

Скільки загалом українців проживає в Канаді?

За даними останнього перепису населення країни, який відбувся у 2006 році, в Канаді проживає 1 209 085 осіб українського походження.

Українці складають 3,87% від загального населення країни та є сьомою національною меншиною Канади.