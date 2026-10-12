Она более 50 лет проработала педагогом и воспитала немало поколений учеников. Об утрате сообщили в Запорожском академическом лицее № 23.

Что известно о гибели учительницы в Запорожье

В учебном заведении сообщили, что Россия убила не только учительницу, но и ее внука, который защищал Украину от российских оккупантов.

Вражеский удар оборвал жизни мирных людей, забрав тех, кто еще вчера жил, мечтал, любил и был рядом с нами… Среди погибших – Туманская Бронислава Андреевна, учитель-методист, ветеран педагогического труда, талантливая учительница математики, мудрая наставница, человек с большим сердцем,

– отметили коллеги погибшей.

В учебном заведении также отметили, что госпожа Бронислава была в числе тех, кто открывал этот лицей еще в 1969 году. Впоследствии она приложила немало усилий и труда для развития и установления традиций в школе.

Более 50 лет своей жизни она посвятила школе, детям, благородному учительскому труду. Преподавала математику, была классным руководителем, мудрым советчиком, авторитетным коллегой. Она не просто учила решать задачи – учила думать, преодолевать трудности, верить в собственные силы, быть достойными людьми,

– сообщили в Запорожском академическом лицее №23.

И добавили, что ее уважали коллеги, любили ученики, ценили родители. Она оставила свой след не только в истории школы, но и в сердцах сотен воспитанников, которым отдавала свои знания, душевное тепло и частичку собственного сердца.

В лицее также отметили, что Россия в этот день стала причиной двух невосполнимых утрат в одной семье, поскольку унесла жизнь не только учительницы, но и ее внука – защитника страны.