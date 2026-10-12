Вона понад 50 років працювала педагогом і виховала чимало поколінь учнів. Про втрату повідомили у Запорізькому академічному ліцеї №23.

Що відомо про загибель учительки у Запоріжжі

У закладі освіти повідомили, що Росія вбила не лише педагогиню, а й і її онука, який захищав Україну від російських окупантів.

Ворожий удар обірвав життя мирних людей, забравши тих, хто ще вчора жив, мріяв, любив і був поруч із нами…Серед загиблих – Туманська Броніслава Андріївна, учитель-методист, ветеран педагогічної праці, талановита вчителька математики, мудра наставниця, людина великого серця,

– зауважили колеги загиблої.

У закладі освіти також зауважили, що пані Броніслава була серед тих, хто відкривав цей ліцей ще 1969 року. Згодом вона доклала чимало зусиль і праці для розвитку та встановлення традицій у школі.

Більш ніж 50 років життя вона присвятила школі, дітям, благородній учительській праці. Викладала математику, була класним керівником, мудрим порадником, авторитетною колегою. Вона не просто навчала розв’язувати задачі – навчала думати, долати труднощі, вірити у власні сили, бути гідними людьми,

– повідомили у Запорізькому академічному ліцеї №23.

І додали, що її поважали колеги, любили учні, цінували батьки. Вона залишила свій слід не лише в історії школи, а й у серцях сотень вихованців, яким віддавала свої знання, душевне тепло й частинку власного серця.

У ліцеї також зазначили, що Росія цього дня стала причиною двох непоправних втрат в одній родині, бо забрала життя не лише у вчительки, а й у її внука-захисника країни.