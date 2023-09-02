Лисовой опроверг миф о дистанционной учебе, которым пугают родителей

Ученики в Украине могут учиться дистанционно. Даже если местные власти приняли решение о очном формате обучения в соответствующей школе.

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона рассказал: если родители не хотят отпускать ребенка в школу, несмотря на принятое местными властями решение, могут перевести его на дистанционку. При этом министр опроверг миф о таком формате получения образования.

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Лисовой опроверг миф о дистанционной учебе

Лисовой при этом уточнил, что МОН согласовал приказ, разрешающий временный перевод ученика в другую школу по упрощенной процедуре.

Есть хорошие примеры, когда в одной школе создают отдельные дистанционные классы,

– уточнил министр.

При этом опроверг миф о том, что Минобразования якобы отменило дистанционную учебу.

Это манипуляция. Дистанционная учеба есть, потому что для нас безопасность является ключевым приоритетом, физическая и ментальная безопасность детей. И в этой ситуации мы не можем настаивать на исключительно очном обучении,

– добавил глава МОН.

Он также рассказал: в МОН ставили задачу – преодолеть образовательные потери и обеспечить получение качественного образования. Но для этого нужно значительно повысить уровень очного обучения.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Также министр уточнил, что из 3 миллионов 951 тысячи учеников 45% будут учиться очно, 30% – по смешанному формату, 25% – дистанционно.

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