Учеников в Сумах перевели на дистанционное обучение

Школы в Сумах перевели на дистанционный формат работы. Решение приняли из-за роста количества больных инфекционными заболеваниями.

Такой формат обучения будет действовать до конца недели. О возвращении к очному обучению власти города сообщат дополнительно.

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Школы в Сумах будут работать в дистанционном формате

Т️ак, в Сумах решили перевести обучение в школах и учреждениях внешкольного образования в дистанционный режим.

Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий до нормализации ситуации.

М️ешканцям Сум также советуют пользоваться в общественных местах и транспорте масками. А заведениям – соблюдать дистанцию между клиентами не менее 1,5 метра.

В пятницу ученики в Сумах узнают, как в дальнейшем будут учиться.

Ранее мы также информировали , что в Ровенской области 40 школ перевели на дистанционку.

, что в Ровенской области 40 школ перевели на дистанционку. В КГГА рассказывали, что школы в Киеве могут перевести на дистанционку, если уровень заболеваемости среди школьников будет расти.

Мы также писали, в каких регионах Украины недавно объявили карантин в школах.