Будет развивать науку: Премьер-министр Украины получил еще одну должность
Кабинет министров назначил премьер-министра Украины Алексея Гончарука главой Совета по вопросам развития науки. Владимира Гройсмана отстранили от этой должности.
В новом распоряжении правительства утвердили состав Национального совета по развитию науки и технологий, сообщает Правительственный портал.
Важно: Все территориальные общины будут иметь опорную школу и автобус, – Гончарук
Этим назначением Кабинет Министров автоматически уволил с этой должности предыдущего главу, экс-премьер-министра Владимира Гройсмана
Также в состав совета вошли министр образования Анна Новосад, ее заместитель Юрий Полюхович и много других педагогов.
Для чего существует Совет по вопросам развития науки и технологий?
- Создана 5 апреля 2017 года;
- Призвана быть промежуточным звеном между педагогами и правительством;
- Члены совета консультируют Кабинет Министров в каком направлении должна развиваться наука в Украине.
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