Будет развивать науку: Премьер-министр Украины получил еще одну должность

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У Алексея Гончарука много работы
У Алексея Гончарука много работы / Getty image

Кабинет министров назначил премьер-министра Украины Алексея Гончарука главой Совета по вопросам развития науки. Владимира Гройсмана отстранили от этой должности.

В новом распоряжении правительства утвердили состав Национального совета по развитию науки и технологий, сообщает Правительственный портал.

Важно: Все территориальные общины будут иметь опорную школу и автобус, – Гончарук

Этим назначением Кабинет Министров автоматически уволил с этой должности предыдущего главу, экс-премьер-министра Владимира Гройсмана

Также в состав совета вошли министр образования Анна Новосад, ее заместитель Юрий Полюхович и много других педагогов.

Для чего существует Совет по вопросам развития науки и технологий?

  • Создана 5 апреля 2017 года;
  • Призвана быть промежуточным звеном между педагогами и правительством;
  • Члены совета консультируют Кабинет Министров в каком направлении должна развиваться наука в Украине.
Теги: Учеба Министерство образования Украины Ганна Новосад Алексей Гончарук
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