Розвиватиме науку: Прем'єр-міністр України отримав ще одну посаду
Кабінет міністрів призначив прем'єр-міністра України Олексія Гончарука головою Ради з питань розвитку науки. Володимира Гройсмана усунули з цієї посади.
В новому розпорядженні уряду затвердили склад Національної ради з питань розвитку науки і технологій, повідомляє Урядовий портал.
Важливо: Усі територіальні громади матимуть опорну школу та автобус, – Гончарук
Цим призначенням Кабінет Міністрів автоматично звільнив з цієї посади попереднього голову, експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана
Також до складу ради увійшли міністр освіти Ганна Новосад, її заступник Юрій Полюхович та багато інших освітян.
Для чого існує Рада з питань розвитку науки та технологій?
- Створена 5 квітня 2017 року;
- Покликана бути проміжною ланкою між освітянами та урядом;
- Члени ради консультують Кабінет Міністрів в якому напрямі повинна розвиватись наука в Україні.