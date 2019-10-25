Розвиватиме науку: Прем'єр-міністр України отримав ще одну посаду

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В Олексія Гончарука багато роботи
В Олексія Гончарука багато роботи / Getty image

Кабінет міністрів призначив прем'єр-міністра України Олексія Гончарука головою Ради з питань розвитку науки. Володимира Гройсмана усунули з цієї посади.

В новому розпорядженні уряду затвердили склад Національної ради з питань розвитку науки і технологій, повідомляє Урядовий портал.

Важливо: Усі територіальні громади матимуть опорну школу та автобус, – Гончарук

Цим призначенням Кабінет Міністрів автоматично звільнив з цієї посади попереднього голову, експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана

Також до складу ради увійшли міністр освіти Ганна Новосад, її заступник Юрій Полюхович та багато інших освітян.

Для чого існує Рада з питань розвитку науки та технологій?

  • Створена 5 квітня 2017 року;
  • Покликана бути проміжною ланкою між освітянами та урядом;
  • Члени ради консультують Кабінет Міністрів в якому напрямі повинна розвиватись наука в Україні.
Теги: Освіта Міністерство освіти України Олексій Гончарук Ганна Новосад
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