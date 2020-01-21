Будут повышать уровень преподавания: Британский совет и Минобразования подписали меморандум

Министерство образования и Британский Совет подписали меморандум о сотрудничестве до 2024 года. Планируют повысить подготовку учителей английского языка и разработать профессиональные стандарты для его изучения.

Документ подписали министр образования Украины Анна Новосад и Генеральный директор Британского Совета Киран Дивэйн, пишет пресс-служба МОН.

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Глава министерства рассказала, что Украина уже не первый год сотрудничает с Британским Советом.

Подготовка учителей в рамках Новой украинской школы, поддержка проектов, которые помогают нашим детям в неформальных условиях овладеть английским, новые подходы к обучению учителей английского в университетах, все это – результаты нашей совместной работы,

– отметила Новосад.



Оценивать уровень английского теперь будут по рекомендациям Совета Европы / фото: МОН

Документ также предусматривает обмен опытом в сфере образовательной политики, создание прямых партнерских связей между университетами, колледжами, школами и другими образовательными учреждениями.

К слову: Новая украинская школа изменит метод изучения иностранных языков

Что известно о Британском Совете?