Будут повышать уровень преподавания: Британский совет и Минобразования подписали меморандум
Министерство образования и Британский Совет подписали меморандум о сотрудничестве до 2024 года. Планируют повысить подготовку учителей английского языка и разработать профессиональные стандарты для его изучения.
Документ подписали министр образования Украины Анна Новосад и Генеральный директор Британского Совета Киран Дивэйн, пишет пресс-служба МОН.
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Глава министерства рассказала, что Украина уже не первый год сотрудничает с Британским Советом.
Подготовка учителей в рамках Новой украинской школы, поддержка проектов, которые помогают нашим детям в неформальных условиях овладеть английским, новые подходы к обучению учителей английского в университетах, все это – результаты нашей совместной работы,
– отметила Новосад.
Оценивать уровень английского теперь будут по рекомендациям Совета Европы / фото: МОН
Документ также предусматривает обмен опытом в сфере образовательной политики, создание прямых партнерских связей между университетами, колледжами, школами и другими образовательными учреждениями.
К слову: Новая украинская школа изменит метод изучения иностранных языков
Что известно о Британском Совете?
- основан в 1934 году в Лондоне;
- занимается распространением британской культуры и английского языка в мире;
- действует в 107 странах мира.
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