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Будут повышать уровень преподавания: Британский совет и Минобразования подписали меморандум

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Британский совет повышает квалификацию украинских учителей английского языка / МОН

Министерство образования и Британский Совет подписали меморандум о сотрудничестве до 2024 года. Планируют повысить подготовку учителей английского языка и разработать профессиональные стандарты для его изучения.

Документ подписали министр образования Украины Анна Новосад и Генеральный директор Британского Совета Киран Дивэйн, пишет пресс-служба МОН.

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Глава министерства рассказала, что Украина уже не первый год сотрудничает с Британским Советом.

Подготовка учителей в рамках Новой украинской школы, поддержка проектов, которые помогают нашим детям в неформальных условиях овладеть английским, новые подходы к обучению учителей английского в университетах, все это – результаты нашей совместной работы,
 отметила Новосад.


Оценивать уровень английского теперь будут по рекомендациям Совета Европы / фото: МОН

Документ также предусматривает обмен опытом в сфере образовательной политики, создание прямых партнерских связей между университетами, колледжами, школами и другими образовательными учреждениями.

К слову: Новая украинская школа изменит метод изучения иностранных языков

Что известно о Британском Совете?

  • основан в 1934 году в Лондоне;
  • занимается распространением британской культуры и английского языка в мире;
  • действует в 107 странах мира.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Ганна Новосад Министерство образования и науки Украины Великобритания Учеба Образование в Украине
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