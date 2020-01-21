Підвищуватимуть рівень викладання: Британська рада та Міносвіти підписали меморандум

Міністерство освіти та Британська Рада підписали меморандум про співпрацю до 2024 року. Планують підвищити підготовку вчителів англійської мови та розробити професійні стандарти для її вивчення.

Документ підписали міністерка освіти України Ганна Новосад та Генеральний директор Британської Ради Кіран Дівейн, пише пресслужба МОН.

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Очільниця міністерства розповіла, що Україна вже не перший рік співпрацює з Британською Радою.

Підготовка вчителів у межах Нової української школи, підтримка проєктів, які допомагають нашим дітям в неформальних умовах оволодіти англійською, нові підходи до навчання вчителів англійської в університетах, все це – результати нашої спільної роботи,

– наголосила Новосад.



Оцінювати рівень англійської тепер будуть за рекомендаціями Ради Європи / фото: МОН

Документ також передбачає обмін досвідом у сфері освітньої політики, створення прямих партнерських зв’язків між університетами, коледжами, школами та іншими освітніми закладами.

До слова: Нова українська школа змінить метод вивчення іноземних мов

Що відомо про Британську Раду?