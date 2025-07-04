Сколько стоит обучение на менеджера в вузах в 2025 году

В Украине продолжается вступительная кампания в 2025 году. В прошлом году одной из самых популярных специальностей среди абитуриентов был "Менеджмент".

Он не слишком уступал самой популярной "Психологии". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The page.

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Какова стоимость обучения на "Менеджменте"

Однако цены на обучение на этой специальности могут расти существеннее. Ведь "Менеджмент" вошел в перечень специальностей, к стоимости которых применяют повышающий коэффициент 1,25 в соответствии с правительственным постановлением №417 от 11 апреля 2025 года.

Поэтому в 5 самых популярных ЗВО среди поступающих цена обучения по контракту на специальности "Менеджмент" выросла в 2025 году так:

Государственный торгово-экономический университет: 42,2 тысячи гривен; (0%)

Национальный университет "Львовская политехника": 56,8 тысячи гривен (+77%);

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского": 67,6 тысячи гривен (+54%);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко: 53,7 тысячи гривен (+47%);

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана: 48 тысяч гривен (+15%).

Даже несмотря на то, что отдельные вышеупомянутые вузы не повысили цены ощутимо, если сравнить с 2024 годом, в этом году специальность "Менеджмент" подорожала для поступающих с 39,224 тысячи гривен до 53,66. тысячи гривен

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