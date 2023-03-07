Чем зарубежные школы отличаются от украинских: ключевые нюансы

С началом полномасштабной войны многие украинские родители были вынуждены выехать за границу для безопасности. Большинство детей сразу устроились в иностранную школу. Теперь родители рассказали об отличиях школ в Украине и за рубежом.

Служба образовательного омбудсмена несколько месяцев назад провела опрос родителей учеников, находящихся за рубежом. В частности, это помогло узнать, какие проблемы возникают у детей и как отличается образование.

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В каких странах находились опрошенные украинские семьи? Большинство опрошенных учеников, находящихся за границей, учились в таких странах:

в Польше – 28,2% (2233 детей),

в Германии – 24,2% (1919 детей),

также часть родителей с детьми находятся в Чехии – 7,5% (591), Румынии – 3,8% (304), на Кипре – 3,6% (286), Нидерландах – 2,7% (214), Словакии – 2,7% (213),

менее 2% опрошенных – в Великобритании, Франции, Болгарии, Испании, Литве, Швейцарии, Норвегии, Турции, Венгрии.

Чем зарубежные школы отличаются от украинских

Большинство родителей обратили внимание на другое отношение к ребенку в зарубежных школах. В частности, учителя относятся к украинским ученикам с добротой и большим уважением. Также там другие подходы к обучению. Интересно, что многие совместные родители заметили концепцию Новой украинской школы, которую сейчас создают в Украине.

Отношения учителя и ребенка

Большинство опрошенных обратили внимание на хорошее и уважительное отношение педагогов к учеников, человечность и профессиональность учителей. Там педагоги не повышают голос и оказывают индивидуальную помощь, если у школьников возникают трудности.

Также отмечают свободное пространство для учеников, в школах царит дружеская и свободная атмосфера.

Образовательные программы и содержание образования

Родители отметили, что образовательные программы адаптированы к жизни, знания актуальны и современны, их можно использовать в жизни. Обучение часто проходит в игровой форме, также распространена практика создания школьных проектов на уроках, часто проводятся бесплатные экскурсии.

В зарубежных школах применяется индивидуальный подход к каждому ребенку, большое внимание уделяется психологическому состоянию ребенка, там с детьми работает психолог, детей учат не конфликтовать, играть вместе и т.д.

Что важно – отсутствует чрезмерная нагрузка детей, дети не учат ненужную информацию, изучают меньше предметов. Большое внимание уделяется искусству, музыке, спорту, здоровому образу жизни, чтению и т.д.

Дети свободно чувствуют себя на уроках, правила поведения в школе просты, нет школьной формы. Также там меньше детей в классе, меньше контрольных, самостоятельных и домашних заданий.

Учащихся побуждают к обсуждению, выражению своего мнения, учат уважать друг друга, находить общий язык, общаться и работать в команде.

Учебные заведения и финансовые вопросы

Родители заметили и то, что в зарубежных школах отсутствуют так называемые "родительские комитеты" и сбор средств с родителей, в том числе и на ремонт классов. Питание полноценное, качественное, с современным меню.

Известно, что зарубежные школы лучше финансируются, здания школы современные, снабжены всем необходимым. Дополнительные тетради по разным предметам тоже не нужно покупать.



Школа за границей / Фото Pexels

Преимущества и недостатки образования за границей

Родители учащихся, находящиеся за границей, высказать свое мнение относительно преимуществ и недостатков образования за границей. Многие родители снова среди преимуществ указали на уважение педагога к ребенку и человечность.

Также родители считают преимуществами образования за границей:

другой подход к обучению, особенно к изучению иностранных языков;

направленность образования на всестороннее развитие ребенка и получение знаний, полезных для использования в жизни;

больше свободного пространства для детей, много практических занятий, в том числе на природе и меньшей нагрузки;

внимание к психологическому состоянию детей;

поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями;

лучшее материальное обеспечение школ.

Среди недостатков образования за границей родители отметили, в частности:

невозможность учить украинский язык, историю и культуру;

12-13-летнее, а в некоторых странах – 15-летнее обучение в школе;

платные учебники;

отсутствие государственных детских садов.

С какими проблемами сталкиваются украинские дети за границей

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Находясь за границей во время полномасштабной войны, родители столкнулись с такими проблемами обучения детей:

Языковой барьер (об этой проблеме отметили 69,1% (5476) опрошенных родителей).

Проблемы образовательного процесса (34,8% (2756) опрошенных родителей сообщили, что время обучения в зарубежном и украинском учебных заведениях совпадает, поэтому ребенок получал двойную нагрузку).

Психологические проблемы (13% (1033) опрошенных родителей указали на сложное эмоциональное состояние или психологические проблемы ребенка, мешавшие ему учиться).

Введение в учебное заведение – украинским детям было трудно или почти невозможно поступить в зарубежную школу или не могли перейти в следующий класс.

Еще 8,4% (663) опрошенных указали проблемой разновозрастных классов в зарубежных школах.

К слову, недавно в МОН сообщили, что за границей из-за войны в Украине до сих пор находится более 500 тысяч украинских детей. Также более 161 тысяч школьников и почти 26 тысяч дошкольников являются переселенцами.