Зону отчуждения Чернобыльской АЭС превратят в научный хаб

Чернобыльскую зону отчуждения превратят в научный хаб. С модернизацией Украине поможет Франция.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец во время посещения Чернобыльской зоны отчуждения. И заявил, что работа уже идет.

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Чернобыльскую зону отчуждения превратят в научный хаб

Стрелец сообщил, что недавно на конференции ООН встретился с французским министром экологии. Они договорились, что Франция поможет в развитии научного хаба в Чернобыльской зоне.

Именно сейчас, во время войны и именно в то время, когда есть факт нарушения мирного атома, который отдыхал много лет, мы можем провести исследования, которые нигде в мире провести нельзя,

– подчеркнул Стрелец.

И отметил, что вторжение россиян в эту зону дало толчок для продолжения изучения "мирного атома" и превращения Чернобыльской зоны в научный хаб.

При этом чиновник считает, что в этой зоне отчуждения можно построить будущее. Он признался, что построение такого хаба – это его мечта. Такую задачу к выполнению он ставил еще год назад. Сейчас идет большая работа.

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