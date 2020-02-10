Четверть школьных меню в Украине не соответствуют нормам – исследование

За 2019 год примерно в 25% двухнедельных школьных меню в украинских учебных заведениях выявлены нарушения норм натурального питания. Необходимые показатели кое-где выполнялись лишь на 64-83%.

О несбалансированности школьных меню в некоторых школах рассказали в Госпродпотребслужбе, пишет Всеосвіта.

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Исполняющий обязанности председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко объяснила, что такая ситуация вызвана, прежде всего, ограниченным ассортиментом пищевых продуктов в учебных заведениях.

Детям не хватает молока, масла сливочного, сметаны, сыра кисломолочного, яиц, фруктов, соков, овощей. Продукты животного происхождения ученики получают только на 40-60% от нормы.

За 2019 год было проверено почти 13,5 тысяч экземпляров двухнедельного школьного меню.

Какие еще показатели исследует служба?

Всего было взято 1778 проб готовых блюд на калорийность (отклонение в 11% проб); 6105 проб пищевых продуктов по микробиологическим показателям (отклонение в более 6% проб); 593 пробы пищевых продуктов на качество термической обработки (отклонение в 2,7% случаев); 7687 проб питьевой воды по микробиологическим показателям (отклонение в 15% проб).

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Ольга Шевченко пояснила, что служба постоянно контролирует вопросы надлежащей организации питания детей в школах и выдает соответствующие рекомендации.

Сколько в Украине школ?

Всего на территории Украины функционирует почти 17 тысяч средних школ.