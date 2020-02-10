Чверть шкільних меню в Україні не відповідають нормам – дослідження

За 2019 рік у приблизно 25% двотижневих шкільних меню в українських закладах освіти виявлено порушення щодо норм натурального харчування. Необхідні показники подекуди виконувались лише на 64-83%.

Про незбалансованість шкільних меню у деяких школах розповіли у Держпродспоживслужбі, пише Всеосвіта.

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Виконувач обов`язків голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко пояснила, що така ситуація спричинена, перш за все, обмеженим асортиментом харчових продуктів у закладах освіти.

Дітям не вистачає молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів. Продукти тваринного походження учні отримують лише на 40-60% від норми.

За 2019 рік було перевірено майже 13,5 тисяч примірників двотижневого шкільного меню.

Які ще показники досліджує служба?Загалом було взято 1778 проб готових страв на калорійність (відхилення у 11% проб); 6105 проб харчових продуктів за мікробіологічними показниками (відхилення у понад 6% проб); 593 проби харчових продуктів на якість термічної обробки (відхилення у 2,7% випадків); 7687 проб питної води за мікробіологічними показниками (відхилення у 15% проб).

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Ольга Шевченко пояснила, що служба постійно контролює питання належної організації харчування дітей у школах та видає відповідні рекомендації.

Скільки загалом в Україні шкіл?Всього на території України функціонує майже 17 тисяч середніх шкіл.