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Учеба Образование в Украине Правила вступительной кампании в вузы в этом году изменились: что нужно знать абитуриентам
6 июля, 13:15
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Правила вступительной кампании в вузы в этом году изменились: что нужно знать абитуриентам

Мария Волошин

1 июля стартовал основной этап приемной кампании 2026 года. Уже открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов вузов.

В этом году правила поступления несколько изменились. Речь идет, в частности, об отмене мотивационных писем, сокращении количества заявлений и т. д.

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Что изменилось в правилах поступления в 2026 году

В блиц-интервью для РБК-Украина заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко рассказал об основных изменениях.

Механизм поступления в 2026 году остается прежним: сдача экзаменов, регистрация в электронном кабинете, подача заявлений в университеты, конкурсный отбор и зачисление. Однако в МОН обновили некоторые аспекты вступительной кампании. Говорят, что существенно оптимизировали процедуру подачи документов и расширили возможности для абитуриентов.

  • Лимит на заявления

Общее количество заявлений на поступление сократили до 10. И только 5 можно подать на бюджет.

В МОН заявляют, что такое решение было принято на основе статистики прошлых лет. Ранее можно было подавать до 15 заявлений.

86% абитуриентов зачислены по одному из трех первых приоритетов, а количество всех заявлений с 11-го по 15-й приоритет составило менее половины процента, 
– уточнил Трофименко.

  • Отмена мотивационных писем

Мотивационные письма больше не являются обязательным компонентом вступительного заявления. В МОН заявили, что они де-факто не влияли на качество отбора.

  • Творческие специальности

Увеличился вес творческого конкурса в общем балле. Влияние оценки по математике уменьшили до 0,075 (менее 10%).

  • Результаты НМТ

Абитуриенты могут использовать результаты тестирования за 2023, 2024, 2025 или 2026 год для поступления. При этом комбинировать предметы из разных лет нельзя. Необходимо использовать результаты конкретного года.

  • Украинцы за рубежом и жители ТВТ

Выпускники школ в европейских странах теперь могут использовать результаты национальных выпускных экзаменов вместо НМТ. Также расширен доступ к поступлению через образовательные центры для абитуриентов с территорий активных боевых действий и ТОТ.

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Вступительная кампания 2026 года: важные новости

  • 1 июля в Украине начался основной этап вступительной кампании 2026 года. Уже открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов в вузы, а также в профессиональные колледжи на основе 11 классов или диплома квалифицированного рабочего.
  • 1 июля начался ключевой этап вступительной кампании 2026 года. С этого дня стартует и регистрация электронных кабинетов, необходимых для подачи заявлений о поступлении в магистратуру.
  • В этом году украинские абитуриенты, завершившие обучение в школах стран Европы, впервые смогут поступить в высшие учебные заведения Украины без сдачи НМТ. Вместо него им будут зачтены результаты их национальных выпускных экзаменов.
  • Также уже началась регистрация абитуриентов для участия в творческих конкурсах и индивидуальных собеседованиях в вузах.
  • А будущие аспиранты Украины должны до 15 октября создать электронный кабинет абитуриента. Именно через него и будет проходить поступление.

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