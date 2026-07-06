Правила вступительной кампании в вузы в этом году изменились: что нужно знать абитуриентам

1 июля стартовал основной этап приемной кампании 2026 года. Уже открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов вузов.

В этом году правила поступления несколько изменились. Речь идет, в частности, об отмене мотивационных писем, сокращении количества заявлений и т. д.

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Что изменилось в правилах поступления в 2026 году

В блиц-интервью для РБК-Украина заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко рассказал об основных изменениях.

Механизм поступления в 2026 году остается прежним: сдача экзаменов, регистрация в электронном кабинете, подача заявлений в университеты, конкурсный отбор и зачисление. Однако в МОН обновили некоторые аспекты вступительной кампании. Говорят, что существенно оптимизировали процедуру подачи документов и расширили возможности для абитуриентов.

Лимит на заявления

Общее количество заявлений на поступление сократили до 10. И только 5 можно подать на бюджет.

В МОН заявляют, что такое решение было принято на основе статистики прошлых лет. Ранее можно было подавать до 15 заявлений.

86% абитуриентов зачислены по одному из трех первых приоритетов, а количество всех заявлений с 11-го по 15-й приоритет составило менее половины процента,

– уточнил Трофименко.

Отмена мотивационных писем

Мотивационные письма больше не являются обязательным компонентом вступительного заявления. В МОН заявили, что они де-факто не влияли на качество отбора.

Творческие специальности

Увеличился вес творческого конкурса в общем балле. Влияние оценки по математике уменьшили до 0,075 (менее 10%).

Результаты НМТ

Абитуриенты могут использовать результаты тестирования за 2023, 2024, 2025 или 2026 год для поступления. При этом комбинировать предметы из разных лет нельзя. Необходимо использовать результаты конкретного года.

Украинцы за рубежом и жители ТВТ

Выпускники школ в европейских странах теперь могут использовать результаты национальных выпускных экзаменов вместо НМТ. Также расширен доступ к поступлению через образовательные центры для абитуриентов с территорий активных боевых действий и ТОТ.

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