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Учеба Саморазвитие "Та бігме!": что означает это эмоциональное вскрик и откуда он взялся
25 июля, 16:25
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"Та бігме!": что означает это эмоциональное вскрик и откуда он взялся

Алеся Кух
Основні тези
  • "Бигме" – это эмоциональное восклицание, подчеркивающее правдивость, может использоваться в шутливом контексте или для эмоциональной окраски речи, образованное путем слияния слов "БОГ ЙМЕ".
  • Это слово часто употребляется в сельских местностях и имеет синонимы, такие как "далеби", "честно/честное слово", "ей-бо" и другие.

Украинский язык благозвучный, но и эмоциональный. А потому в нем немало интересных эмоциональных восклицаний, которые дошли до нас через века.

Что означает слово "бигме" и когда его стоит говорить, рассказывает 24 Канал ссылаясь на ресурс "Едині".

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Что такое "бигме"?

В украинском языке немало слов, которые образовались путем слияния, и их звучание и использование создает интереснее нашу речь.

Среди таких слов – "бигме". Оно и слово высказывание и слово вставка, которое можно услышать в разговоре, и более, – даже, – как слово паразит.

Это слово используем когда:

  • Хотим подчеркнуть правдивость:
    "Бигме, я ничего не ждал!"
  • У шутливом контексте:
    "Бигме, я шучу!"
  • Для эмоциональной окраски – от искреннего удивления до сердечного негодования:
    "Это не мое, бигме, не мое!"

"Бигме" – это не просто частица, а эмоциональный штрих, которым украинцы усиливают правдивость своих слов. Употребляется, когда хочешь заверить кого-то: "Да не я это сделал, бигме!" – и уже звучит искренне, по-народному. Это эмоция, как и реакция возмущения, но точно не по-русски – "возмущон".

"Да бигме!" / Freepik

Как образовалось слово?

Слово образовано лексико-синтаксическим способом – в результате взыскания двух слов в одно – от "БОГ ЙМЕ", то есть "имеет веру", "верит сказанному".

Сама фраза "Бог имеет", то есть "Бог имеет веру в сказанное", может трактоваться как как своеобразная формула клятвы, которая укоренилась в бытовой речи.

Его чаще используют в сельской местности, однако оно не такое забытое как кажется. Галина Пагутяк, современная украинская писательница, охотно употребляет это слово при любом удобном случае.

Это слово, "бигме", любила использовать и Леся Украинка, как в художественных произведениях, так и в переписке.

Поэтому, бигме, слово "бигме" того стоит, что о нем знали и использовали.

А еще ресурс "Горох" предлагает несколько синонимов к этому слову, которые звучат не менее интересно и метко:

  • далебі,
  • чесно / чесне слово,
  • їй-бо (гу)
  • отож (бо)
  • ага / угу,
  • аякже.

Что ж, наш язык не перестает удивлять и он не так прост как кажется! И он стоит того, чтобы его познавать, сохранять и говорить!