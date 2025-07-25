"Та бігме!": что означает это эмоциональное вскрик и откуда он взялся

Украинский язык благозвучный, но и эмоциональный. А потому в нем немало интересных эмоциональных восклицаний, которые дошли до нас через века.

Что означает слово "бигме" и когда его стоит говорить, рассказывает 24 Канал ссылаясь на ресурс "Едині".

Смотрите также Выпечку с "изюмом" или "изюмом" любят украинцы

Что такое "бигме"?

В украинском языке немало слов, которые образовались путем слияния, и их звучание и использование создает интереснее нашу речь.

Среди таких слов – "бигме". Оно и слово высказывание и слово вставка, которое можно услышать в разговоре, и более, – даже, – как слово паразит.

Это слово используем когда:

Хотим подчеркнуть правдивость :

" Бигме, я ничего не ждал!"

: " У шутливом контексте :

"Бигме, я шучу!"

: Для эмоциональной окраски – от искреннего удивления до сердечного негодования:

"Это не мое, бигме, не мое!"

"Бигме" – это не просто частица, а эмоциональный штрих, которым украинцы усиливают правдивость своих слов. Употребляется, когда хочешь заверить кого-то: "Да не я это сделал, бигме!" – и уже звучит искренне, по-народному. Это эмоция, как и реакция возмущения, но точно не по-русски – "возмущон".

"Да бигме!" / Freepik

Как образовалось слово?

Слово образовано лексико-синтаксическим способом – в результате взыскания двух слов в одно – от "БОГ ЙМЕ", то есть "имеет веру", "верит сказанному".

Сама фраза "Бог имеет", то есть "Бог имеет веру в сказанное", может трактоваться как как своеобразная формула клятвы, которая укоренилась в бытовой речи.

Его чаще используют в сельской местности, однако оно не такое забытое как кажется. Галина Пагутяк, современная украинская писательница, охотно употребляет это слово при любом удобном случае.

Это слово, "бигме", любила использовать и Леся Украинка, как в художественных произведениях, так и в переписке.

Поэтому, бигме, слово "бигме" того стоит, что о нем знали и использовали.

А еще ресурс "Горох" предлагает несколько синонимов к этому слову, которые звучат не менее интересно и метко:

далебі,

чесно / чесне слово,

їй-бо (гу)

отож (бо)

ага / угу,

аякже.

Что ж, наш язык не перестает удивлять и он не так прост как кажется! И он стоит того, чтобы его познавать, сохранять и говорить!