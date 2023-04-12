Что предполагает Концепция учебных заведений и как будут учиться дети в Украине
Источник:osvita.ua
Вопрос безопасности будет одним из приоритетных в ближайшие годы, даже несмотря на окончание войны. Кабмин уже формирует новую систему и подходы.
Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмигаль, комментируя одобрение Концепция безопасности учебных заведений. Также подробно рассказал о документе.
Важно "Учеба в очном режиме": в Украине приняли Концепцию учебных заведений
Что предполагает Концепция учебных заведений
Шмигаль рассказал, что документ предусматривает не только развитие современных комфортных укрытий. Также – и новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, пропускного режима, видеонаблюдения, инклюзивности.
Концепция позволит внедрять четкие алгоритмы действий в случае опасности, дополнительное обучение для учителей и учеников о том, как действовать в разных ситуациях. Мы хотим, чтобы наши дети продолжали учебу в максимально безопасном пространстве,
– уточнил глава правительства.
Также добавил, что в 2023 году предусмотрено 1,5 миллиарда гривен субвенции для регионов на обустройство в школах качественных укрытий.
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В Украине приняли Концепцию учебных заведений
- 7 апреля правительство согласовало Концепцию безопасности учебных заведений.
- Она предполагает создание безопасной среды в учебных заведениях и организацию в них равных и надлежащих условий обучения и преподавания.
- Реализация этой Концепции позволит учебным заведениям организовать учебу в очном режиме. Также будет способствовать обеспечению комфортного пребывания в хранилищах во время тревог.
- Реализация Концепции также предполагает создание безопасных условий, способствующих эмоциональному благосостоянию учащихся и педагогов. Особое внимание будут уделяться мерам, направленным на предотвращение проявлений физического и психологического насилия. Также – соблюдение прав и безопасности.