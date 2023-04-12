Про це заявив очільник уряду України Денис Шмигаль, коментуючи схвалення Концепції безпеки закладів освіти. Також розповів детально про документ.

Важливо "Навчання в очному режимі": в Україні ухвалили Концепцію закладів освіти

Що передбачає Концепція закладів освіти

Шмигаль розповів, що документ передбачає не лише розбудову сучасних комфортних укриттів. Також – і нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності.

Концепція дозволить впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки, додаткове навчання для вчителів та учнів про те, як діяти в різних ситуаціях. Ми хочемо, аби наші діти продовжували навчання у максимально безпечному просторі,

– уточнив очільник уряду.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Також додав, що у 2023 році передбачили 1,5 мільярда гривень субвенції для регіонів на облаштування в школах якісних укриттів.

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