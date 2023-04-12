Про це заявив очільник уряду України Денис Шмигаль, коментуючи схвалення Концепції безпеки закладів освіти. Також розповів детально про документ.
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Що передбачає Концепція закладів освіти
Шмигаль розповів, що документ передбачає не лише розбудову сучасних комфортних укриттів. Також – і нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності.
Концепція дозволить впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки, додаткове навчання для вчителів та учнів про те, як діяти в різних ситуаціях. Ми хочемо, аби наші діти продовжували навчання у максимально безпечному просторі,
– уточнив очільник уряду.
Також додав, що у 2023 році передбачили 1,5 мільярда гривень субвенції для регіонів на облаштування в школах якісних укриттів.
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В Україні ухвалили Концепцію закладів освіти
- 7 квітня уряд погодив Концепцію безпеки закладів освіти.
- Вона передбачає створення безпечного середовища у навчальних закладах та організацію в них рівних і належних умов навчання та викладання.
- Реалізація цієї Концепції дозволить закладам освіти організувати навчання в очному режимі. Також сприятиме забезпеченню комфортного перебування у сховищах під час тривог.
- Реалізація Концепції також передбачає створення безпечних умов, які сприятимуть емоційному добробуту учнів та педагогів. Особливу увагу приділятимуть заходам, спрямованим на запобігання проявам фізичного та психологічного насильства. Також – дотриманню прав і безпеки.