Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмигаль, комментируя одобрение Концепция безопасности учебных заведений. Также подробно рассказал о документе.

Важно "Учеба в очном режиме": в Украине приняли Концепцию учебных заведений

Что предполагает Концепция учебных заведений

Шмигаль рассказал, что документ предусматривает не только развитие современных комфортных укрытий. Также – и новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, пропускного режима, видеонаблюдения, инклюзивности.

Концепция позволит внедрять четкие алгоритмы действий в случае опасности, дополнительное обучение для учителей и учеников о том, как действовать в разных ситуациях. Мы хотим, чтобы наши дети продолжали учебу в максимально безопасном пространстве,

– уточнил глава правительства.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Также добавил, что в 2023 году предусмотрено 1,5 миллиарда гривен субвенции для регионов на обустройство в школах качественных укрытий.

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В Украине приняли Концепцию учебных заведений