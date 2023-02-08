Должны ли учителя-пенсионеры работали только по контракту: суд принял решение

Однако Конституционный Суд отменил соответствующую норму закона "О полном общем среднем образовании". Согласно ей, педагоги-пенсионеры должны были работать в школах исключительно на основе трудовых договоров.

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Так, норма о том, что учителя-пенсионеры должны были работать в учебных заведениях только на основе трудовых договоров, привела к разделению педагогов на две категории. Следовательно стала дискриминационной по отношению к учителям-пенсионерам. Даже, несмотря на то, что они, кроме пенсии, получают и зарплату. Об этом говорится в сообщении КСУ.

Суд поставил точку в этом споре и признал эту норму недействительной.

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