Однако Конституционный Суд отменил соответствующую норму закона "О полном общем среднем образовании". Согласно ей, педагоги-пенсионеры должны были работать в школах исключительно на основе трудовых договоров.
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Должны ли учителя-пенсионеры работали только по контракту
Так, норма о том, что учителя-пенсионеры должны были работать в учебных заведениях только на основе трудовых договоров, привела к разделению педагогов на две категории. Следовательно стала дискриминационной по отношению к учителям-пенсионерам. Даже, несмотря на то, что они, кроме пенсии, получают и зарплату. Об этом говорится в сообщении КСУ.
Суд поставил точку в этом споре и признал эту норму недействительной.
Важно В Кабмине сообщили, повысят ли зарплаты учителям в 2023 году
Повысят ли зарплаты учителям в 2023 году
- В 2023 году минимальная зарплата учителям в Украине не будет повышаться.
- Соответствующее решение приняло правительство.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом рассказал, что с 1 сентября 2022 года в Украине должны повысить зарплаты учителям. Это было предусмотрено в госбюджете-2022. Однако война все изменила.
- Также он считает, что у молодого учителя зарплата должна составить 15 тысяч гривен.