Однак Конституційний Суд скасував відповідну норму закону "Про повну загальну середню освіту". Відповідно до неї, педагоги-пенсіонери мали працювати у школах виключно за на основі трудових договорів.

Читайте У Мінфіні розповіли, чи скоротять вчителям зарплати у 2023 році

Так, норма про те, що вчителі-пенсіонери мали працювати у закладах освіти лише на основі трудових договорів, призвела до поділу педагогів на дві категорії. Відтак стала дискримінаційною щодо вчителів-пенсіонерів. Навіть незважаючи на те, що вони, окрім пенсії, отримують і зарплату. Про це мовиться у повідомленні КСУ.

Тож суд поставив крапку у цій суперечці та визнав цю норму нечинною.

Важливо У Кабміні повідомили, чи підвищать зарплати вчителям у 2023 році

Чи підвищать зарплати вчителям у 2023 році