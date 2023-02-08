Однак Конституційний Суд скасував відповідну норму закону "Про повну загальну середню освіту". Відповідно до неї, педагоги-пенсіонери мали працювати у школах виключно за на основі трудових договорів.
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Чи повинні вчителі-пенсіонери працювали лише за контрактом
Так, норма про те, що вчителі-пенсіонери мали працювати у закладах освіти лише на основі трудових договорів, призвела до поділу педагогів на дві категорії. Відтак стала дискримінаційною щодо вчителів-пенсіонерів. Навіть незважаючи на те, що вони, окрім пенсії, отримують і зарплату. Про це мовиться у повідомленні КСУ.
Тож суд поставив крапку у цій суперечці та визнав цю норму нечинною.
Важливо У Кабміні повідомили, чи підвищать зарплати вчителям у 2023 році
Чи підвищать зарплати вчителям у 2023 році
- У 2023 році мінімальну зарплату вчителям в Україні не підвищуватимуть.
- Відповідне рішення ухвалив уряд.
- Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому розповів, що з 1 вересня 2022 року в Україні мали підвищити зарплати вчителям. Це було передбачено у держбюджеті – 2022. Однак війна все змінила.
- Також він вважає, що у молодого вчителя зарплата мала б становити 15 тисяч гривень.