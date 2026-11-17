Що таке - цьма? / Коллаж 24 Канала. Фото Magnific.
"Цьма" – звучит так, будто это имя сказочного персонажа или название какой-то нечисти. Но на самом деле все гораздо проще и интереснее.
Кого или что так называют украинцы, рассказываем со ссылкой на "Словопедию".
Что означает слово "цьма"?
Звучит немного загадочно, даже забавно. Впрочем, "цьма" – вполне реальное слово из украинских диалектов. "Цьма" – это не ругательство и не странное существо, а ночная бабочка!
Обратите внимание! Украинцы нередко ошибочно, по-русски, называют мотылька "бабочкой". Однако наше название этого насекомого имеет интересную историю происхождения. Откуда взялось слово "метелик" и почему стоит употреблять именно его, читайте в материале "Освіта 24".
"Цьма" – диалектное название ночной бабочки. Такое значение зафиксировано в материалах об украинской диалектной лексике. В "Словаре галицкого диалекта" и "Львовском лексиконе" этим словом называют и моль, например восковую, которая как паразит обитает в улье.
Прогнозы
Представьте: сидите вечером у света, а вокруг лампы кружит целая компания крылатых гостей. Кто-то назовет их бабочками, кто-то – молью, а в некоторых украинских говорах для такого незваного гостя есть забавное слово – "цьма".
Цьма тоже бывает красивой: смотрите видео
Откуда взялось такое название?
Интересно, что слово "цьма" имеет еще одно значение – так в некоторых говорах называют темноту, мрак, отсутствие света. И это неслучайно: названия ночной бабочки и темноты связаны между собой.
Согласно этимологическим данным, украинское "цьма" в значении ночной бабочки заимствовано из польского языка. Польское ćma имеет такое же значение, а произошло оно от более древнего слова ćma – "темнота", "тьма". Связь вполне понятна: ночные бабочки активны преимущественно в темное время суток.
Итак, в одном коротком слове соединились и темное время суток, и крылатый гость, который появляется именно тогда.
Поэтому, если услышите, что возле лампы летает "цьма", не спешите искать в этом слове образ или ругательство. Возможно, кто-то просто назвал ночную бабочку старинным диалектным словом.
А когда снова выключат свет, не спешите жаловаться на темноту. Скажите с загадочным видом: "У нас снова цьма!" – и заодно удивите домочадцев знанием интересного украинского слова.
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