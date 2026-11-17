Adv

Кого или что так называют украинцы, рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

Что означает слово "цьма"?

Звучит немного загадочно, даже забавно. Впрочем, "цьма" – вполне реальное слово из украинских диалектов. "Цьма" – это не ругательство и не странное существо, а ночная бабочка!

Обратите внимание! Украинцы нередко ошибочно, по-русски, называют мотылька "бабочкой". Однако наше название этого насекомого имеет интересную историю происхождения. Откуда взялось слово "метелик" и почему стоит употреблять именно его, читайте в материале "Освіта 24".

"Цьма" – диалектное название ночной бабочки. Такое значение зафиксировано в материалах об украинской диалектной лексике. В "Словаре галицкого диалекта" и "Львовском лексиконе" этим словом называют и моль, например восковую, которая как паразит обитает в улье.

Представьте: сидите вечером у света, а вокруг лампы кружит целая компания крылатых гостей. Кто-то назовет их бабочками, кто-то – молью, а в некоторых украинских говорах для такого незваного гостя есть забавное слово – "цьма".

Цьма тоже бывает красивой: смотрите видео

Откуда взялось такое название?

Интересно, что слово "цьма" имеет еще одно значение – так в некоторых говорах называют темноту, мрак, отсутствие света. И это неслучайно: названия ночной бабочки и темноты связаны между собой.

Согласно этимологическим данным, украинское "цьма" в значении ночной бабочки заимствовано из польского языка. Польское ćma имеет такое же значение, а произошло оно от более древнего слова ćma – "темнота", "тьма". Связь вполне понятна: ночные бабочки активны преимущественно в темное время суток.

Итак, в одном коротком слове соединились и темное время суток, и крылатый гость, который появляется именно тогда.

Поэтому, если услышите, что возле лампы летает "цьма", не спешите искать в этом слове образ или ругательство. Возможно, кто-то просто назвал ночную бабочку старинным диалектным словом.

А когда снова выключат свет, не спешите жаловаться на темноту. Скажите с загадочным видом: "У нас снова цьма!" – и заодно удивите домочадцев знанием интересного украинского слова.