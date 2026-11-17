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Кого чи що так називають українці, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

Що означає слово "цьма"?

Звучить трохи загадково, навіть кумедно. А втім, цьма – цілком реальне слово з українських говірок. Цьма – не лайка і не дивна істота, а – нічний метелик!

Зверніть увагу! Українці нерідко помилково, на російський штиб, називають метелика "бабочкою". Однак наша назва цієї комахи має цікаву історію походження. Звідки взялося слово "метелик" і чому варто вживати саме його, читайте в матеріалі Освіта 24.

"Цьма" – діалектна назва нічного метелика. Таке значення зафіксоване в матеріалах про українську діалектну лексику. У "Словнику галицької говірки" та "Лексиконі львівському" цим словом називають і міль, наприклад воскову, яка як паразит живе у вулику.

Уявіть: сидите ввечері біля світла, а навколо лампи кружляє ціла компанія крилатих гостей. Хтось назве їх метеликами, хтось – міллю, а в деяких українських говірках для такого непроханого гостя є кумедне слово – "цьма".

Цьма теж буває красива: дивіться відео

Звідки взялася така назва?

Цікаво, що слово "цьма" має ще одне значення – так у деяких говорах називають темряву, пітьму, відсутність світла. І це невипадково: назви нічного метелика й темряви пов'язані між собою.

За етимологічними даними, українське "цьма" в значенні нічного метелика запозичене з польської мови. Польське ćma має таке саме значення, а виникло воно від давнішого слова ćma – "темрява", "пітьма". Зв'язок цілком зрозумілий: нічні метелики активні переважно в темну пору доби.

Отже, в одному короткому слові поєдналися і темна пора доби, і крилатий гість, який з'являється саме тоді.

Тож якщо почуєте, що біля лампи літає цьма, не поспішайте шукати в цьому слові образу чи лайки. Можливо, хтось просто назвав нічного метелика давнім діалектним словом.

А коли знову вимкнуть світло, не поспішайте нарікати на темряву. Скажіть із загадковим виглядом: "У нас знову цьма!" – і заодно здивуйте домашніх знанням цікавого українського слова.