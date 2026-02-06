Точно не "дєдушка": как аутентично назвать отца своей мамы или папы на украинском
- В украинском языке "дедушка" правильно называть "дід" или "дідусь" как основные формы, засвидетельствованы академическими словарями.
- Существуют различные диалектные варианты для "дедушки": на Галичине и Закарпатье – "дідуньо", "дзидзьо", на Полесье – "дідьо", а на Подолье и Слобожанщине – "дідусько".
В украинском языке есть названия для каждого из родственников. И даже если они происходят из праславянского языка, в нашем языке имеют свое особое звучание.
Как называть "дедушку" на украинском, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Как называть "дедушку" на украинском?
А как вы называете отца своего отца или мамы? Часто можно услышать – дедушка. Однако, так называют ближайшего родственника в русском языке, а на украинском – дідусь.
Хотя слово основа, для обоих слов, праславянское – dědъ, впрочем, в каждом славянском языке этот родственник имеет свое название, хоть и очень близкое по звучанию. К примеру, на украинском – дід, а на русском – дед.
Кстати, так называют и папу, вашей мамы или папы, и пожилого человека.
В украинском литературном языке правильным аналогом русского "дедушка" является слово – дід или дідесь. Именно эти формы фиксируют академические словари.
- "Дід" – основная форма, засвидетельствована Словарем украинского языка (СУМ-20): "отец отца или матери; старший мужчина в семье".
- "Дідусь" – ласкательная форма, которая употребляется в обращении с нежностью или уважением.
В современных словарях (в частности Орфографическом словаре украинского языка) именно эти слова подаются как нормативные соответствия "grandfather" или "дедушка".
А в диалектах существует богатство вариантов и ласковых, и иногда странных.
- Галичина, Закарпатье – дідуньо, дідочко, ґазда, дзидзьо, дідо.
- Полесье (северные области) – дідьо, дідько, старик.
- Подолье, Юг, Слобожанщина – дідусько, дідочок, дідьо.
- Центральная Украина – литературное – дідусь.
Если у вас есть дедушка, то вы для него внук или внучка в родственных связях.
А если брать еще старших родственников, то называются они:
- Прадед – отец деда, отцовского или материнского отца.
- Прапрадед – отец прадеда, отцовского или материнского деда.
Еще от основы "дед" образованы слова – дедовство, дедовщина и дедовщина и дедовщина:
- Дедовщина, дедовщина – наследство от деда.
- Дедовство – присущие деду ощущение родственной связи с внуками.
Позже слова "дед" и "дедовщина" приобрели негативное значение – как пренебрежительное отношение в армии к ново призванным.
Эти аутентичные украинские слова, которые имеют глубокие корни в нашей культуре и фольклоре. Поэтому и не стоит употреблять россиянизм "дедушка" или "деда", когда имеем своего – дедушку и ряд диалектизмов, отражающих богатство нашего языка и культурного наследия.