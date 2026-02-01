Где абитуриентам найти демонстрационные тесты НМТ-2026

В этом году для поступления на первый курс вузов в Украине абитуриенты должны подать результаты национального мультипредметного теста. Он будет содержать проверку по четырем предметам.

Три будут обязательными и один – на выбор. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Где найти демонстрационные тесты НМТ-2026?

В этом году экзамен не будет сложнее чем в предыдущие годы.

Чтобы нынешние его участники могли проверить свой уровень знаний, УЦОКО обнародовал демонстрационные варианты тестов. Они также помогут участникам тестирования научиться распределять время на выполнение заданий по различным предметам, определить темы, над которыми стоит тщательно поработать и тому подобное.

Здесь есть не только тесты, но и правильные ответы к ним, что позволяет сразу себя проверить,

– отметили в Центре.

И добавили: при выполнении заданий по математике, физике и химии можно пользоваться справочными материалами, к тому же не только тренируясь, но и на реальном тестировании. Они будут размещены в тестировщике.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?