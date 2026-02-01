Де абітурієнтам знайти демонстраційні тести НМТ-2026

Цьогоріч для вступу на перший курс вишів в Україні абітурієнти повинні подати результати національного мультипредметного тесту. Він міститиме перевірку з чотирьох предметів.

Три будуть обов'язковими і один – на вибір. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Де знайти демонстраційні тести НМТ-2026?

Цьогоріч іспит не буде складнішим ніж у попередні роки.

Аби цьогорічні його учасники могли перевірити свій рівень знань, УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти тестів. Вони також допоможуть учасникам тестування навчитися розподіляти час на виконання завдань із різних предметів, визначити теми, над якими варто ретельніше попрацювати тощо.

Тут є не лише тести, а й правильні відповіді до них, що дає змогу одразу себе перевірити,

– зауважили у Центрі.

І додали: під час виконання завдань із математики, фізики та хімії можна користуватися довідковими матеріалами, до того ж не тільки тренуючись, а й на реальному тестуванні. Їх буде розміщено у тестувальнику.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?