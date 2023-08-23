24 Канал по случаю праздника расскажет не только о символизме нашего национального знамени, но и раскроет интересные языковые тонкости самого слова "флаг" (укр. прапор).
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Сине-желтый флаг как символ
Во время полномасштабной войны с Россией наш сине-желтый флаг является знаменем борьбы и устойчивости украинцев. С ним едут в бой боевые бригады, его разворачивают и устанавливают воины ВСУ на освобожденных от оккупантов территориях Украины. Наше знамя также разворачивают в разных странах мира в знак поддержки Украины. А также берегут как зрачок глаза сами украинцы.
В народе говорят, что синий цвет означает чистое небо, а желтый – золотое пшеничное поле.
Какие интересные фразеологизмы сочетают слово "флаг"
Мы же предлагаем вам также интересные фразеологические высказывания которые вы можете смело употреблять со словом "флаг" (укр. прапор):
- високо тримати прапор (укр.) – заботиться о репутации;
- не схиляти прапора (укр.) – не сдаваться, не капитулировать.
- піднімати (підіймати) прапор (укр.) – вести борьбу за что-то, во имя чего-то; выступать с какой-то идеей, отстаивать ее;
- стати під прапор (укр.) – выступать на чьей-то стороне (в борьбе, в соревновании);
- викидати білий прапор (укр.) – сдаваться, прекращать борьбу, спор и т.д.