24 Канал по случаю праздника расскажет не только о символизме нашего национального знамени, но и раскроет интересные языковые тонкости самого слова "флаг" (укр. прапор).

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Сине-желтый флаг как символ

Во время полномасштабной войны с Россией наш сине-желтый флаг является знаменем борьбы и устойчивости украинцев. С ним едут в бой боевые бригады, его разворачивают и устанавливают воины ВСУ на освобожденных от оккупантов территориях Украины. Наше знамя также разворачивают в разных странах мира в знак поддержки Украины. А также берегут как зрачок глаза сами украинцы.

В народе говорят, что синий цвет означает чистое небо, а желтый – золотое пшеничное поле.

Какие интересные фразеологизмы сочетают слово "флаг"

Мы же предлагаем вам также интересные фразеологические высказывания которые вы можете смело употреблять со словом "флаг" (укр. прапор):

високо тримати прапор (укр.) – заботиться о репутации;

(укр.) – заботиться о репутации; не схиляти прапора (укр.) – не сдаваться, не капитулировать.

(укр.) – не сдаваться, не капитулировать. піднімати (підіймати) прапор (укр.) – вести борьбу за что-то, во имя чего-то; выступать с какой-то идеей, отстаивать ее;

(укр.) – вести борьбу за что-то, во имя чего-то; выступать с какой-то идеей, отстаивать ее; стати під прапор (укр.) – выступать на чьей-то стороне (в борьбе, в соревновании);

(укр.) – выступать на чьей-то стороне (в борьбе, в соревновании); викидати білий прапор (укр.) – сдаваться, прекращать борьбу, спор и т.д.

Так, украинцы никогда не выбросят белый флаг в борьбе с Россией. Напротив – мы ждем дня, когда наш сине-желтый флаг гордо замелькнет на всех освобожденных от российских оккупантов территориях Украины.