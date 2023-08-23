24 Канал з нагоди свята розповість не лише про символізм нашого національного знамена, а й розкриє цікаві мовні тонкощі самого слова "прапор".
Читайте Як українською називати прапор: милозвучні синоніми, які зачаровують
Синьо-жовтий стяг як символ
У час повномасштабної війни з Росією наш синьо-жовтий стяг є знаменом боротьби та стійкості українців. З ним їдуть в бій бойові бригади, його розгортають та встановлюють воїни ЗСУ на звільнених від окупантів територіях України. Наш прапор також розгортають у різних країнах світу на знак підтримки України. А також бережуть як зіницю ока самі українці.
У народі кажуть, що синій колір означає чисте небо, а жовтий – золоте пшеничне поле.
Які цікаві фразеологізми поєднують слово "прапор"
Ми ж пропонуємо вам також цікаві фразеологічні вислови, які ви можете сміливо вживати зі словом "прапор":
- високо тримати прапор – дбати про репутацію;
- не схиляти прапора – не здаватися, не капітулювати;
- піднімати (підіймати) прапор – вести боротьбу за щось, в ім'я чогось; виступати з якоюсь ідеєю, відстоювати її;
- стати під прапор – виступати на чиємусь боці (у боротьбі, у змаганні);
- викидати білий прапор – здаватися, припиняти боротьбу, суперечку тощо.