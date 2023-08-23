24 Канал з нагоди свята розповість не лише про символізм нашого національного знамена, а й розкриє цікаві мовні тонкощі самого слова "прапор".

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Синьо-жовтий стяг як символ

У час повномасштабної війни з Росією наш синьо-жовтий стяг є знаменом боротьби та стійкості українців. З ним їдуть в бій бойові бригади, його розгортають та встановлюють воїни ЗСУ на звільнених від окупантів територіях України. Наш прапор також розгортають у різних країнах світу на знак підтримки України. А також бережуть як зіницю ока самі українці.

У народі кажуть, що синій колір означає чисте небо, а жовтий – золоте пшеничне поле.

Які цікаві фразеологізми поєднують слово "прапор"

Ми ж пропонуємо вам також цікаві фразеологічні вислови, які ви можете сміливо вживати зі словом "прапор":

високо тримати прапор – дбати про репутацію;

– дбати про репутацію; не схиляти прапора – не здаватися, не капітулювати;

– не здаватися, не капітулювати; піднімати (підіймати) прапор – вести боротьбу за щось, в ім'я чогось; виступати з якоюсь ідеєю, відстоювати її;

– вести боротьбу за щось, в ім'я чогось; виступати з якоюсь ідеєю, відстоювати її; стати під прапор – виступати на чиємусь боці (у боротьбі, у змаганні);

– виступати на чиємусь боці (у боротьбі, у змаганні); викидати білий прапор – здаватися, припиняти боротьбу, суперечку тощо.

Так, українці ніколи не викинуть білий прапор у боротьбі з Росією. Навпаки – ми чекаємо на день, коли наш синьо-жовтий стяг гордо замайорить на усіх звільнених від російських окупантів територіях України.