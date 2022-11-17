Изобретения на миллион: как украинские студенты покорили мир и спасают жизнь воинам ВСУ
17 ноября по всему миру отмечают Международный день студента. Украинская молодежь во время войны не только получает желанное образование, но и на всех фронтах приближает наше государство к победе.
Многие украинские студенты вступили в ряды ВСУ. Остальные ежедневно волонтерят, а также работают на информационном фронте. Есть и те, кто разрабатывает интересные изобретения для украинской армии. Об этом читайте в материале 24 канала.
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Изобретения украинских студентов, покорившие мир
О вкладе студентов в казну украинской науки, в частности, изобретения, которые стали ценной находной для украинских воинов, рассказываем ниже.
Кровоостанавливающий бинт для ВСУ и заживляющие повязки
Львовские студенты решили не словом, а делом помочь украинской армии. Так, они изобрели кровоостанавливающий бинт для ВСУ и гидрогелевые повязки, заживляющие раны. Массовое производство бинтов планируется запустить уже в конце года за деньги государства и благодаря помощи волонтеров. Бинт протестировали на грызуне. Студенты плотно зажали рану бинтом – и через три минуты кровотечение остановилось. К слову, кровоостанавливающий бинт разработали четверо студентов Львовской политехники вместе с преподавателями. Над разработкой работали 4 месяца.
Разработали студенты и гидрогелевые повязки. Они – антибактериальные, хорошо поглощают выделения из ран и ускоряют их заживление. При этом очень эффективны при ожогах от фосфорных бомб. Их во Львовской политехнике начали разрабатывать более десяти лет назад. Сначала повязки были на синтетической основе, сейчас содержат только природные составляющие. Перед упаковкой повязки стерилизуют.
Программа распознавания лица
Львовские студенты также изобрели программу, распознающую реальное лицо. То есть может отличить живого человека от подставленной фотографии. Изобретение можно использовать в системах безопасности для идентификации личности. Создавать программу молодым айтишникам помогали преподаватели. Оборудование предоставила американская компания.
Студент Дмитрий Петров объяснил: достаточно попасть в объектив маленькой камеры – и через несколько секунд она отличит живого человека от фото или видеоизображения. Если приложение не распознало человека, то на экране появится уведомление об ошибке или попытке несанкционированного входа.
Маячки, спасающие жизнь
А студенты Винницкого национального технического университета разработали звуковые маячки, которые могут подать сигнал спасателям из подвалов. При этом спасти жизнь украинцев. На одном заряде устройства работают до 12 часов. Пока ребята раздают их волонтерам Киевщины и Николаевщины.
Изобретение, помогающее спасать жизнь воинов
Анастасия Ливочка в свои 17 лет придумала, как спасать жизнь бойцов. Отец девушки ушел добровольцем в АТО. Сама же она стала вынужденной переселенкой и вынуждена была покинуть родной Донецк. Так что Анастасия придумала два полезных изобретения.
Изобретение, помогающее спасать жизнь воинов / shotam.info
Первое – рассекатель дыма от печек. Он помогает скрыть присутствие бойцов на месте стоянки и сделать их менее заметными для тепловизоров.
Второй – подвес для безопасной транспортировки раненых. Специальная платформа держит носилки в стабильном положении. Несмотря на скорость авто или неровность дорог, раненый остается неподвижным в одном положении. Главные преимущества этого подвеса это:
- простота;
- надежность;
- постоянная готовность к эксплуатации;
- возможность использования практически на всех транспортных средствах.
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Косметическая накладка на протез
Студентка Днепровского национального университета Таисия Заболотная придумала новое оформление для протезов. Это стало темой ее дипломной работы. Девушка хотела стать дизайнером и решила сделать косметические накладки на протезы более современными. На проект потратила около двух месяцев.
Замысел появился, когда студентка познакомилась с бывшим бойцом Артемом Резниченко. Он потерял ногу из-за ранения. Мужчина пользуется протезом. У Таисии появилась идея создать "косметику" для протеза, которая была бы не только удобной, но и красивой.
Косметическая накладка на протез.
Новая косметическая накладка весит 500 г. Цвет боец выбирал сам. Печатает их девушка на 3D-принтере.
Отслеживание препятствий для беспилотников
Максим Шумаков из Волынской области, когда учился в школе, создал устройство для отслеживания препятствий для беспилотников. Система позволяет дрону вернуться домой, если враг начнет "глушить" его средствами радиоэлектронной борьбы.
Отслеживание препятствий для беспилотников / shotam.info
Что интересно: со временем благодаря своему устройству Максим решил помочь нашим военным. Аналоги есть, но они стоят около 100 – 200 долларов. Вместо этого устройство парня – 20 – 30 долларов.
Умная капельница
Умная капельница или Infusion Light – это изобретение студентов на базе Инжиниринговой школы. Устройство может облегчить процесс внутривенного капельного введения лекарства. Оно также следит за объемом препаратов и скоростью капания. "Умную капельницу" разработали, чтобы помочь медсестрам в реанимациях.
Система состоит из прибора, который надевают на капельницу. Это беспроводные оптические датчики, считающие и передающие данные на сервер. Небольшой сервер устанавливается отдельно для каждой больницы. В каждую палату установят блютуз-маячки. Они позволят приборам определять местонахождение. Корпуса для этих аппаратов производятся по фотополимеру на 3D-принтере. Они пригодятся украинским больницам.