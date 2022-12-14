День Святого Николая – 2022: подборка оригинальных сценариев к празднику
День Святого Николая согласно григорианскому календарю отмечают 6 декабря, а по юлианскому – 19 декабря. Так, в этот день украинцы обычно готовят подарки для своих малышей, а в учебных заведениях организуют торжественные мероприятия.
Есть немало интересных и оригинальных сценариев, которые помогут качественно и насыщенно провести праздник в школе. 24 канал подскажет некоторые из них.
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К украинским детям приходит Святой Николай
На фоне полномасштабной войны с Россией украинцам следует помнить, что нашим детям приходит Святой Николай. И стоит забыть о советском Деде Морозе.Что важно! Святой Николай был реальным человеком и при жизни творил много добра. Особенно для бедных людей. Потому его и называют Святым. Дед Мороз – вымышленный персонаж, навязанный в советские времена к Новому году.
Подборка сценариев ко Дню Святого Николая
Поэтому накануне праздника предлагаем сценарии для празднования Дня Святого Николая.
- Сценарий мероприятия "Приглашает в гости святой Николай Ольги Гришковой.
Разработка поможет учащимся узнать больше о добрых поступках Святого Николая, а также традиции проведения этого праздника в Украине. Благодаря этому мероприятию дети поймут, почему нужно быть воспитанными и послушными. Также праздник поможет воспитать у учеников чувство любви к ближнему и доброту.
- Презентация По Украине из края в край ходит святой Николай Стефании Гавриляк.
Презентация поможет классному руководителю ознакомить детей с жизнью и добрыми поступками Святого Николая. А цветная подборка материалов сделает рассказ наглядным и интересным. Учащиеся узнают, что Святого Николая очень уважают не только в Украине, но и во всем мире.
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- Воспитательное мероприятие "Сюрприз-мастерская "Волшебный подарок от Святого Николая".
- обогатить словарный запас учащихся;
- расширить кругозор детей о Святом Николае;
- развивать память, внимание, творческое мышление, умение делать вывод;
- привлекать детей к духовному достоянию нашего народа;
- воспитывать уважение ко всем, кто творит добро.
- Библиотечный урок: "Ой кто, кто Николая любит. Ой кто, кто Николаю служит…".
- воспитывать уважение к ценностям народной жизни, традициям родного края, любви к родной земле, ее обычаям, верованиям;
- донести до сердец учеников ценность искренней, совершенной молитвы;
- содействовать подражанию учеников принципам высокой духовной морали, жизненной мудрости, милосердию и доброте;
- воспитывать любовь, уважение и уважение к Святому Николаю;
- воспитывать любовь к культурному наследию украинского народа.