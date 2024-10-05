"Волшебник, зажигающий сердца учеников": киевский учитель поразил видео о роли педагога

5 октября 2024, 20:37
Читати новину українською
Автор: Мария Волошин

Источник:

Твитер Руслана Цыганкова

Киевский учитель физики Руслан Цыганков снял трогательное видео о роли педагога. В нем он описал, кто такой учитель.

Видео педагог обнародовал в твитере. В нем он выразил свое мнение, кем сегодня является учитель, рассказывает Образование 24.

Смотрите также Не испортите наставникам праздник: как правильно на украинском рассказать о Дне учителя

Киевский учитель вдохновил видео о роли педагога

Видео Цыганков так и назвал свое видео "Кто такой учитель?". Он изобразил в нем кадры своего учительского опыта и общения с учениками.

Так, педагог "встроил" в свое творение такие цитаты:

  • Учитель – это дать свою ручку ученику и забыть о ней.
  • Учитель – это играть с ними в современные игры.
  • Учитель – это объяснить сложное простыми словами.
  • Учитель – это поддержать любую их идею.
  • Учитель – это разговаривать на серьезные темы и шутить с ними.
  • Учитель – это разбирать их шифрованный почерк.
  • Учитель – это слушать их переживания.
  • Учитель – это помощь во всем и всюду.
  • Учитель – это поддержка, когда ученику плохо и когда его постиг успех.
  • Учитель – это мудрость, которую он передает и принимает от учеников.
  • Учитель – это делать детей счастливыми.
  • Учитель – это объяснять одно и то же по несколько раз и не обижаться на них.
  • Учитель – это ответственность за будущее страны.
  • Учитель – это уважение и понимание к каждому.
  • Учитель – это показывать, что мир вокруг интересен.
  • Учитель – это воспитывать в них личность.
  • Учитель – это радость.
  • Учитель – это изобретательность.
  • Учитель – это восхищать своей идеей.
  • Учитель – это волшебник, который влюбляет в свой предмет.
  • Учитель – это огонь, который зажигает сердца учеников.
  • Учитель – это друг, который всегда подставит свое плечо.

Руслан Цыганков рассказал, кто такой учитель: видео