Придумали отличную замену: как состоится День знаний в школах разных регионов Украины

Из-за войны и ситуации по безопасности многие ученики и учителя не будут праздновать старт нового учебного года. В некоторых школах при этом придумали интересные замены традиционных линеек. Как состоится День знаний в школах разных городов и регионов Украины, рассказывает 24 Канал .

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Как состоится День знаний в школах Украины

Киев и область

В столице Украины и Киевской области 1 сентября состоится без громких праздничных линеек в школах из-за ситуации безопасности. В КГГА при этом сообщили, что традиционную первосентовую линейку заменят на:

прогулки по достопримечательностям;

экскурсии;

квесты;

путешествия;

праздничные линейки онлайн.

Харьков и область

Состоятся ли праздничные линейки в школах Харьковщины, чиновники не сообщали. Однако, учитывая сложную ситуацию в области по безопасности и постоянные обстрелы со стороны России, очного празднования 1 сентября скорее всего не будет.

Львов и область

Во Львовской области школам рекомендовали воздержаться от праздничных линеек 1 сентября. Но окончательное решение принимается на местах. Никто не может запретить родителям и учителям организовать праздник в День знаний. Однако в ОВА посоветовали такой праздник организовывали только для учеников 1 и 11 классов и не распространять в сети данные о времени проведения.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске не планируют проводить традиционных массовых "звонков и линеек" 1 сентября, уточнил глава города Руслан Марцинкив. Все же добавил, что каждая школа самостоятельно принимает решение о том, в каком формате состоится День знаний.

В департаменте образования города при этом рекомендовали не проводить "советские первые звонки", как это было раньше. Вместо этого организовать ярмарку-аукцион или изготовить какие-то вещи и передать для ВСУ. Но для первоклассников планируют организовать праздник.

Полтава и область

На Полтавщине празднование начала учебного года, в частности праздничные линейки, запретили, сообщил руководитель ОВА Дмитрий Лунин.

Днепр и область

Организуют ли праздничные линейки в школах на Днепропетровщине, будет зависеть от ситуации безопасности. Громких празднований точно не будет. На празднование могут собирать учеников, родителей и учителей отдельными группами, чтобы всех в случае тревоги поместило укрытие учебного заведения. Возможно, соберут на торжестве только учеников 1 и 11 классов или несколько параллелей.

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Луцк