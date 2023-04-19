Оксен Лисовой получил еще одного заместителя

19 апреля 2023, 11:17
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Тарас Мельничук

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой получил еще одного заместителя. Им стал Денис Курбатов.

Решение согласовало правительство на заседании. Назначение произошло 18 апреля.

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Денис Курбатов стал заместителем главы МОН

До этого назначения Денис Курбатов являлся начальником научно-исследовательской части Сумского государственного университета.

Он заявил, что в министерстве будет отвечать за науку и новации.

Что известно о Курбатове

  • В 2013 году Денис Курбатов стал старшим научным сотрудником по специальности "Физика жесткого тела". В 2010 – кандидатом физико-математических наук.
  • В 2012 – 2014 и 2016 – 2018 годах был лауреатом стипендии Кабинета министров Украины для молодых ученых.
  • С 2002 года – мастер спорта Украины (автомодельный спорт).

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В Минобразования – смена заместителей министра

  • Правительство согласовало увольнение с должности заместителя главы Минобразования Украины Александра Костюченко. Также Алексея Шкуратова, отвечавшего в МОН за европейскую интеграцию.
  • При этом Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
  • Также с должности первого заместителя главы МОН уволили Андрея Витренко. Но переназначили его заместителем Оксена Лисового.
  • 4 апреля Оксен Лисовой получил еще одного зама. Им стал Евгений Кудрявец. Он будет заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции.
  • Также на должность государственного секретаря МОН назначен Максим Ярмистый.
Автор: Марія Волошин