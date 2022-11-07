Как действовать, если оккупанты принудительно вывезли ребенка: в Минреинтеграции объяснили
Источник:Кабмин
Россияне продолжают похищать детей на оккупированных территориях Украины. При этом вывозят их в Россию.
Так, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как действовать, если беда уже произошла. Там обнародовали алгоритм действий в том случае, если ребенка депортировали россияне.
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Как действовать, если ребенка принудительно вывезли оккупанты
В Минреинтеграции призвали действовать рационально, не паниковать и собрать как можно больше информации о незаконно вывезенном ребенке.
При этом Национальное информационное бюро предлагает следующий алгоритм действий:
- Соберите и сообщите данные о депортированном ребенке и обстоятельствах:
- фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место жительства;
- откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах;
- был ли он с родителями или в сопровождении других лиц;
- последнее известное место или текущее место его пребывания;
- особые приметы ребенка;
- контакты родителей или родственников, а также лица, сообщившего о депортации.
- Записывайте всю собранную информацию сразу же после ее получения, чтобы сохранить хронологию событий.
- Если есть фото ребенка, фото/видео подтверждение депортации ребенка, немедленно сообщите об этом в Национальное информационное бюро (по электронной почте nib.uncp.info@gmail.com или заполните форму на сайте).
- Если с вами на связь вышли лица, сопровождающие ребенка (родители, родственники) – посоветуйте им обращаться к:
- дипломатическим учреждениям стран-партнеров или Украины (в случае их работы на территории страны пребывания);
- международным миссиям, таких как Международная организация по миграции (МОМ);
- Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA);
- ЮНИСЕФ;
- Международный Комитет Красного Креста;
- УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).
Сообщить о принудительном вывозе ребенка можно в:
- Национальное информационное бюро:
• круглосуточная горячая линия: 16-48 и +38 (044) 287-81-65;
• с помощью чатов в Telegram и Viber @nib_uncp_bot;
• заполнив формы на сайтах Национального информационного бюро и Дети войны;
- Минреинтеграции: горячая линия – 15-48;
- Офис Генерального прокурора;
- Службу безопасности Украины: 0800501482;
- Национальную полицию: 102;
- Подразделения ювенальной полиции – Telegram-канал @poshukditei_bot.
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