Как действовать, если оккупанты принудительно вывезли ребенка: в Минреинтеграции объяснили

Россияне продолжают похищать детей на оккупированных территориях Украины. При этом вывозят их в Россию.

Так, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как действовать, если беда уже произошла. Там обнародовали алгоритм действий в том случае, если ребенка депортировали россияне.

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Как действовать, если ребенка принудительно вывезли оккупанты

В Минреинтеграции призвали действовать рационально, не паниковать и собрать как можно больше информации о незаконно вывезенном ребенке.

При этом Национальное информационное бюро предлагает следующий алгоритм действий:

Соберите и сообщите данные о депортированном ребенке и обстоятельствах:

фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место жительства;

откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах;

был ли он с родителями или в сопровождении других лиц;

последнее известное место или текущее место его пребывания;

особые приметы ребенка;

контакты родителей или родственников, а также лица, сообщившего о депортации.

Записывайте всю собранную информацию сразу же после ее получения, чтобы сохранить хронологию событий. Если есть фото ребенка, фото/видео подтверждение депортации ребенка, немедленно сообщите об этом в Национальное информационное бюро (по электронной почте nib.uncp.info@gmail.com или заполните форму на сайте). Если с вами на связь вышли лица, сопровождающие ребенка (родители, родственники) – посоветуйте им обращаться к:

дипломатическим учреждениям стран-партнеров или Украины (в случае их работы на территории страны пребывания);

международным миссиям, таких как Международная организация по миграции (МОМ);

Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA);

ЮНИСЕФ;

Международный Комитет Красного Креста;

УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).

Сообщить о принудительном вывозе ребенка можно в:

Национальное информационное бюро:

• круглосуточная горячая линия: 16-48 и +38 (044) 287-81-65;

• с помощью чатов в Telegram и Viber @nib_uncp_bot;

• заполнив формы на сайтах Национального информационного бюро и Дети войны; Минреинтеграции: горячая линия – 15-48; Офис Генерального прокурора; Службу безопасности Украины: 0800501482; Национальную полицию: 102; Подразделения ювенальной полиции – Telegram-канал @poshukditei_bot.

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