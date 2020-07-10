Депутаты в Верховной Раде хотят внести изменения в Закон Украины "О среднем образовании". Среди них и насчет бесплатного получения среднего образования, которое гарантируется лишь один раз.

На сайте Верховной Рады опубликован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" (относительно согласования отдельных положений законодательства). Его авторами выступили пять депутатов от "Европейской солидарности": Ростислав Павленко, Михаил Бондарь, Виктория Сюмар, Николай Княжицкий и Ахтем Чийгоз.

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Что требуют депутаты

Депутаты указывают на то, что "при принятии Закона не удалось избежать некоторых существенных несоответствий с нормами законодательства Украины и появления положений, имеющих признаки неконституционных".

Среди них в статье 6 Закона Украины "О среднем образовании" указано, что украинцам или иностранцам, которые находятся здесь на законных основаниях, "гарантируется бесплатное получение в государственных и коммунальных учебных заведениях полного общего среднего образования на каждом ее уровне за счет средств государственного и местных бюджетов один раз в течение жизни".

Депутаты требуют исключить упоминание "один раз в течение жизни". По их мнению, оно:

не согласуется с нормами части третьей статьи 53 Конституции Украины,

не учитывает правовой позиции Конституционного Суда Украины, изложенной в его Решении Конституционного Суда Украины № 5-рп/2004 от 4 марта 2004 года.

Кроме того, депутаты просят пунктом 1 статьи 7 этого закона указать, что "любые ограничения в доступе к получению полного общего среднего образования запрещаются".