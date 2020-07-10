Депутати в Верховній Раді хочуть внести зміни до Закону України "Про повну загальну середню освіту". Серед них і щодо безкоштовного здобуття середньої освіти, яке гарантується лише один раз.

На сайті Верховної Ради є опублікований проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" (щодо узгодження окремих положень законодавства). Його авторами виступили п'ять депутатів від "Європейської солідарності": Ростислав Павленко, Михайло Бондар, Вікторія Сюмар, Микола Княжицький та Ахтем Чийгоз.

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Що вимагають депутати

Депутати вказують на те, що "при прийнятті Закону не вдалося уникнути деяких істотних неузгодженостей із нормами законодавства України та появи положень, що мають ознаки неконституційних".

Серед них у статті 6 Закону України "Про повну загальну середню освіту" вказано, що українцям чи іноземцям які перебувають тут на законних підставах, "гарантується безоплатне здобуття у державних та комунальних закладах освіти повної загальної середньої освіти на кожному її рівні за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів один раз протягом життя".

Депутати вимагають виключити згадку про "один раз протягом життя". На їх думку, вона:

не узгоджується з нормами частини третьої статті 53 Конституції України,

не враховує правової позиції Конституційного Суду України, наведеної в його Рішенні Конституційного Суду України № 5-рп/2004 від 4 березня 2004 року.

Окрім того, депутати просять пунктом 1 в статті 7 цього закону вказати, що "Будь-які обмеження в доступі до здобуття повної загальної середньої освіти забороняються".