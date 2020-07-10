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Як абітурієнтам отримати відстрочку від призову: пояснення МОН
8 липня , 18:07 Як абітурієнтам отримати відстрочку від призову: пояснення МОН
Ігор Саджениця
Найкрасивіші бібліотеки України, які варто побачити
5 липня , 06:40 Найкрасивіші бібліотеки України, які варто побачити
Юлія Гілей
Публікації
Чи підуть діти 1 вересня до школи: відповідь Зеленського
12:41, 9 липня Чи підуть діти 1 вересня до школи: відповідь Зеленського
Визначили найкращі вищі навчальні заклади України: рейтинг 2020 року
17:57, 6 липня Визначили найкращі вищі навчальні заклади України: рейтинг 2020 року
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ЗНО для вступників на заочне навчання можуть скасувати: Шкарлет пояснив причину
15:21, 4 липня ЗНО для вступників на заочне навчання можуть скасувати: Шкарлет пояснив причину
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