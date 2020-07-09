У березні всі учні країни перейшли на дистанційне навчання і замість уроків в класі слухали заняття в ZOOM, робили уроки Всеукраїнської школи онлайн та надсилали фото виконаних завдань вчителям у соцмережі. І сценарій дистанційного навчання в майбутньому для України можливий.

Так, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що через складну епідемічну ситуацію новий навчальний рік може розпочатися у форматі змішаного чи дистанційного навчання. Натомість освітні експерти сперечаються, чи можна в Україні запровадити навчання онлайн, пише Освіторія.

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Тому експертка у сфері дитячої освіти Ірина Зарецька-Котруце назвала 6 основних переваг і недоліків формату дистанційного навчання.

Плюси дистанційної освіти

Можливість підлаштувати темп навчання під себе

Вдом зазавичай панує передбачувана та спокійна атмосфера, тому учні випрацьовує власний ритм і дотримуються його без додаткових переживань. Так, хтось відводить більше часу на вирішення рівнянь з математики, хтось довше пише завдання з англійської, а інший – швидко вивчає нову тему. Тому ритм навчання формує не шкільний дзвоник і перерви між уроками, а сам учень.

Можна виявити слабкі сторони дитини і працювати над ними

Батьки можут під час онлайн-уроків чи робота учнів на спеціальних навчальних платформах помітити, в яких предметах дитина орієнтується блискуче, а де є прогалини. А тому вони можуть над цим більше працювати та все виправити.

А ще дорослі можуть поспостерігати за своїм чадом і визначити, наскільки уважна дитина під час навчання. В цьому користь дистанційного навчання, адже офлайн навчання не дає змоги виявити приховані проблеми учня.



Дистанційна освіта в школах

Повторення — мати навчання

У школі учням часом соромно щось запитати, коли вони не зрозуміли, натомість в онлайні з цим проблем немає, адже дитина завжди може прослухати урок чи його частину ще раз, щоб закріпити знання. І тести можна проходити по кілька разів, що чудово працюють на закріплення вивченого.

Учень може завжди повернутися до матеріалу в онлайн доступі. Особливо зручно це робити, якщо ці матеріали у вигляді слайдів, презентацій чи аудіоформаті.

Зниження навантаження

Батьки школярів, якеі люблять довше поспати, раді від того, що малечу не потрібно вмовляти швидше піднятися з ліжка. Адже дитина під час дистанційного навчання може прокинутися о 8-й та одразу за пів години почати навчання.

Адже не потрібно прасувати одяг, збирати рюкзак та ланч до школи. «Дистанційка» чимало цих завдань знімає, і це знижує рівень фізичного та психічного стресу школярів. А завдяки економії часу в дитини з’являється вільний час для інших занять.

Навичка самоосвіти

Навичка самостійного навчання є дуже корисною для майбутнього. Освітні експерти переконані, що у 2030 році процес навчання стане безперервним.

І ще один тренд, що набирає обертів – це персональна освітня траєкторія. Адже в інтернеті є безліч корисних лекцій і курсів. Серед них чимало безкоштовних від провідних світових університетів. А також дистанційне навчання дає змогу поглиблювати знання в предметах, найбільш цікавих дітям.

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Оцінки тепер об’єктивні

Тепер батьки не сваряться з вчителями за «свідоме заниження оцінок», бо вони не можуть пред’явити претензії до електронної системи. Перевірка знань стала автоматизованою: дитина виконує тести, а батьки можуть одразу побачити результат.

Мінуси дистанційної освіти

Відсутність соціалізації

Багато людей з ддитинства навчаються взаємно. Тобто дорослішають у суспільстві, разом з однолітками. Це надважлива складова становлення для підлітків.

У звичайному житті діти вчаться командної роботи, вирішення конфліктних ситуації та ефективної взаємодії. А в онлайні учні неначе позбавлені цього.

Гаджетизація життя

Зазвичай уроки в школі тривають з 8-ї до 14-ї, а далі на дітей чекають гуртки чи спортивні секції. Але карантин змусив школярів цілими днями просиджувати перед моніторами, а це негативно впливає на зір. Офтальмологи взагалі не радять дітям перебувати біля екранів понад дві години на добу.

До того ж після навчання діти часто "перемикаються" на розважальний контент у ґаджетах, що ще більш шкідливо. Також вдома є безліч факторів, що відволікають: доступ до телевізора, іграшок і дітям складно самоорганізуватися.



Діти почали проводити ще більше часу в ґаджетах / Фото УП.Життя

Батьки — контрол-фріки

Багато сучасних батьків намагаються контролювати кожен крок дитини. А на карантині мами й тата можуть ще частіше перевіряють, в якій послідовності учень виконує завдання та одразу все перевіряють.

Замало практики

Усі діти по-різному засвоюють інформацію. Так, дослідження доводять, що більшість дітей — кінестетики, які пізнають світ через практичний досвід. А в онлайні здебільшого не існує практики — самі лише дані, які потрібно якось переробити та засвоїти. А коли щось не зрозуміло і перепитати у викладача немає можливості, не кожен школяр піде сам досліджувати тему. Звідси прогалини в освіті.

Відсутність дорослого-авторитета і магії навчального процесу

Для ефективного навчання учням потрібна людина, якій вони довіряють та в присутності якої не бояться зробити помилку. У школі часто такою людиною є вчитель, який створює для дітей ефект безпечного простору, формує й підтримує динаміку класу.

Натомість коли діти сидять у Zoom з вимкненим відео, то створити атмосферу довіри дуже складно. Ще гірше, коли зв’язок підвисає і губляться уривки сказаних учителем фраз.

Досі не розроблено єдиної технології переходу з офлайну в онлайн

Більшість вчителів досі не знають, як ефективно інтегрувати себе в навчальний процес нового формату. Адже вони все життя викладали лише наживо, тож до нових реалій ніхто не готовий. А діти в свою чергу зростають в епоху інформаційних технологій і нудяться годинами слухати викладачів та нотувати конспекти.

Тому наразі ми можемо лише чекати, поки на державному рівні запровадять єдину систему з деталізованою методологією дистанційного навчання.