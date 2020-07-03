В Україні представники влади та освіти активно ведуть дискусію щодо того, аби восени перейти на дистанційне та електронне навчання. І хоча це здається цілком реальним, експерти запевняють, що українські школи до цього ще не готові.

Власну думку про перехід шкіл на онлайн-навчання та причини, чому це може не вдатися, висловила заступниця міністра цифрової трансформації Яніка Мерило виданню Освітній портал.

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За її словами, швидко перейти всім школам не вийде і це може створити ще більше шкоди для учнів, ніж користі.

Причини, чому школи не готові до онлайн-навчання

Не всі школи обладнані комп'ютерами. До того ж, більшість ще й не має потрібного доступу до інтернету, з вільним доступом для всіх вчителів.

Не всі вчителі мають достатній рівень цифрової грамотності.

В інтернеті немає багатьох важливих матеріалів для навчання, а переклад звичайних уроків з офлайну в онлайн вимагає гарного вміння користуватися комп'ютером і набагато більше часу.

До того ж, немає єдиного середовища навчання і стандартів. Тому часто стається так, що один урок проходить в Zoom, другий в Skype, третій – ще десь і це створює хаос для учнів і вчителів.

Не всі школи мають електронні щоденники і вміють ними користуватися. До того ж, поки не скасували вимогу вести вручну частину звітів, а це подвійна робота.

На жаль, вчителі не можуть покластися на батьків, які теж працюють.

Також важливо зважати на важливий фактор спілкування з дітьми. Учням може бракувати спілкування з викладачем, можливості поставити питання в своєму темпі тощо. А що буде з тими дітьми, яким нудно на уроці, навіть важко уявити.

Спілкування, контролю і мотивації дуже не вистачає дистанційному навчанню. До того ж, для дітей школа – це ще й розвиток соціальних навичок, які в онлайні вони не отримають.

Як перейти на навчання-онлайн: з чого почати

Яніка Мерило вважає, що варто поетапно починати переходити на електронне навчання, при цьому ще деякий час підтримуючи звичайне.

Почати з базової готовності:

Надати школі доступ до інтернету та забезпечити ним всіх вчителів.

Навчити всіх викладачів цифрової грамотності на однаковому і достатньому рівні.

Створити одне середовище електронного щоденника та уроків за принципом Prozorro і eHealth – це центральний компонент, де зберігається інформація і інтерфейси різних систем.

Скласти єдині матеріали навчання і середовища підтримки для вчителів.

І лише тоді варто говорити про повний перехід, як це зробила Естонія. Так, у цій країні вже понад 10 років у всіх школах існують електронні щоденники, всім забезпечений доступ до інтернету і комп'ютерів.