Чому школи не готові перейти на онлайн-навчання з початку осені: головні причини
В Україні представники влади та освіти активно ведуть дискусію щодо того, аби восени перейти на дистанційне та електронне навчання. І хоча це здається цілком реальним, експерти запевняють, що українські школи до цього ще не готові.
Власну думку про перехід шкіл на онлайн-навчання та причини, чому це може не вдатися, висловила заступниця міністра цифрової трансформації Яніка Мерило виданню Освітній портал.
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За її словами, швидко перейти всім школам не вийде і це може створити ще більше шкоди для учнів, ніж користі.
Причини, чому школи не готові до онлайн-навчання
- Не всі школи обладнані комп'ютерами. До того ж, більшість ще й не має потрібного доступу до інтернету, з вільним доступом для всіх вчителів.
- Не всі вчителі мають достатній рівень цифрової грамотності.
- В інтернеті немає багатьох важливих матеріалів для навчання, а переклад звичайних уроків з офлайну в онлайн вимагає гарного вміння користуватися комп'ютером і набагато більше часу.
- До того ж, немає єдиного середовища навчання і стандартів. Тому часто стається так, що один урок проходить в Zoom, другий в Skype, третій – ще десь і це створює хаос для учнів і вчителів.
- Не всі школи мають електронні щоденники і вміють ними користуватися. До того ж, поки не скасували вимогу вести вручну частину звітів, а це подвійна робота.
- На жаль, вчителі не можуть покластися на батьків, які теж працюють.
- Також важливо зважати на важливий фактор спілкування з дітьми. Учням може бракувати спілкування з викладачем, можливості поставити питання в своєму темпі тощо. А що буде з тими дітьми, яким нудно на уроці, навіть важко уявити.
- Спілкування, контролю і мотивації дуже не вистачає дистанційному навчанню. До того ж, для дітей школа – це ще й розвиток соціальних навичок, які в онлайні вони не отримають.
Як перейти на навчання-онлайн: з чого почати
Яніка Мерило вважає, що варто поетапно починати переходити на електронне навчання, при цьому ще деякий час підтримуючи звичайне.
Почати з базової готовності:
- Надати школі доступ до інтернету та забезпечити ним всіх вчителів.
- Навчити всіх викладачів цифрової грамотності на однаковому і достатньому рівні.
- Створити одне середовище електронного щоденника та уроків за принципом Prozorro і eHealth – це центральний компонент, де зберігається інформація і інтерфейси різних систем.
- Скласти єдині матеріали навчання і середовища підтримки для вчителів.
І лише тоді варто говорити про повний перехід, як це зробила Естонія. Так, у цій країні вже понад 10 років у всіх школах існують електронні щоденники, всім забезпечений доступ до інтернету і комп'ютерів.