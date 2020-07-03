В Украине представители власти и образования активно ведут дискуссию о том, чтобы осенью перейти на дистанционное и электронное обучение. И хотя это кажется вполне реальным, эксперты уверяют, что украинские школы к этому еще не готовы.

Собственное мнение о переходе школы на онлайн-обучение и причины, почему это может не удаться, выразила заместитель министра цифровой трансформации Яника Мэрило изданию Образовательный портал.

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По ее словам, быстро перейти всем школам не получится, и это может создать еще больше вреда для учеников, чем пользы.

Причины, почему школы не готовы к онлайн-обучению

Не все школы оборудованы компьютерами . К тому же, большинство еще и не имеет нужного доступа к интернету, со свободным доступом для всех учителей.

. К тому же, большинство еще и не имеет нужного доступа к интернету, со свободным доступом для всех учителей. Не все учителя имеют достаточный уровень цифровой грамотности.

В интернете нет многих важных материалов для обучения, а перевод обычных уроков из офлайна в онлайн требует хорошего умения пользоваться компьютером и намного больше времени.

требует хорошего умения пользоваться компьютером и намного больше времени. К тому же, нет единой среды обучения и стандартов. Поэтому часто случается так, что один урок проходит в Zoom, второй в Skype, третий – еще где-то, и это создает хаос для учеников и учителей.

Не все школы имеют электронные дневники и умеют ими пользоваться. К тому же, пока не отменили требование вести вручную часть отчетов, а это двойная работа.

и умеют ими пользоваться. К тому же, пока не отменили требование вести вручную часть отчетов, а это двойная работа. К сожалению, учителя не могут положиться на родителей, которые тоже работают.

Также важно учитывать фактор общения с детьми. Ученикам может не хватать общения с преподавателем , возможности задать вопрос в своем темпе и тому подобное. А что будет с теми детьми, которым скучно на уроке, даже трудно представить.

, возможности задать вопрос в своем темпе и тому подобное. А что будет с теми детьми, которым скучно на уроке, даже трудно представить. Общения, контроля и мотивации очень не хватает дистанционному обучению. К тому же, для детей школа – это еще и развитие социальных навыков, которые в онлайне они не получат.

Как перейти на обучение-онлайн: с чего начать

Яника Мэрило считает, что стоит поэтапно начинать переходить на электронное обучение, при этом еще некоторое время поддерживая обычное.

Начать с базовой готовности:

Дать школе доступ к интернету и обеспечить им всех учителей.

Научить всех преподавателей цифровой грамотности на одинаковом и достаточном уровне.

Создать одну среду электронного дневника и уроков по принципу Prozorro и eHealth – это центральный компонент, где хранится информация и интерфейсы различных систем.

Составить единые материалы обучения и среды поддержки для учителей.

И только тогда стоит говорить о полном переходе, как это сделала Эстония. Так, в этой стране уже более 10 лет во всех школах существуют электронные дневники, всем обеспечен доступ к интернету и компьютерам.