Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине и пандемии коронавируса власть не исключает, что ученики продолжат обучение с сентября дистанционно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что из-за распространения коронавирусной болезни украинским школам придется продолжить обучение детей онлайн. Об этом он сказал во время традиционного селекторного совещания с президентом Украины, передает ОП.

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Предпосылкой для продолжения обучения в дистанционной форме является большое количество больных коронавирусом в Украине. На днях Украина установила новый антирекорд – 1 109 случаев заражения за сутки.

Данилов констатировал, что существует вероятность того, что осенью большинстве украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому "уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности".

Каким будет обучение с сентября

Ранее исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий отметила, что с сентября в Украине будет действовать так называемое корректирующее обучение . То есть учителя смогут выяснить освоение того материала, который пришелся на карантин, дальше будет индивидуальный подход.

. То есть учителя смогут выяснить освоение того материала, который пришелся на карантин, дальше будет индивидуальный подход. Учителя используют индивидуальный подход для каждого предмета и каждого класса. Ведомство не будет выделять конкретные сроки повторения предметов, это будут делать учителя.

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Что уже изменилось в системе обучения