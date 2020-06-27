Через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та пандемії коронавірусу влада не виключає, що учні продовжать навчання з вересня дистанційно.

Секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що через поширення коронавірусної хвороби українським школам доведеться продовжити навчання дітей онлайн. Про це він сказав під час традиційної селекторної наради з президентом України, передає ОП.

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Передумовою для продовження навчання у дистанційній формі є велика кількість хворих на коронавірус в Україні. Днями Україна встановила новий антирекорд – 1 109 випадків зараження за добу.

Данілов констатував, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тож "уже сьогодні має бути підготовлено відповідні технічні можливості".

Яким буде навчання з вересня

Раніше виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій зазначила, що з вересня в Україні діятиме так зване коригувальне навчання . Тобто вчителі зможуть з'ясувати опанування того матеріалу, який припав на карантин, далі буде індивідуальний підхід.

. Тобто вчителі зможуть з'ясувати опанування того матеріалу, який припав на карантин, далі буде індивідуальний підхід. Вчителі використовуватимуть індивідуальний підхід для кожного предмета та кожного класу. Відомство не виділятиме конкретні терміни повторення предметів, це робитимуть вчителі.

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