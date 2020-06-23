Уряд розглядає 1 вересня попередньою датою старту нового навчального року й відкриття шкіл, заявила виконувачка обов'язки міністра освіти й науки Любомира Мандзій. Водночас вона зауважила, що все ще буде залежати від епідеміологічної ситуації.

Остаточного рішення про відкриття шкіл з 1 вересня або продовження навчання в режимі онлайн наразі немає, наголосила Любомира Мандзій в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Наразі адаптивний карантин продовжили до 31 липня. Як буде розвиватися епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулися до школи,

– заявила виконувачка обов'язки міністра.

Водночас вона наголосила, що умови навчання в школі повинні бути безпечними. Адже ключовим завданням є збереження здоров'я учасників освітнього процесу.

Нині Міністерство освіти й науки України спільно з Міністерством охорони здоров'я напрацьовує протоколи щодо заходів безпеки в закладах освіти.

"Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу – з 17 вересня. Ми передбачили коригуючий план навчання в наступному році, щоб кожен учитель зрозумів, як засвоїли матеріал його учні", – розповіла Любомира Мандзій.

Що вже змінилося в системі навчання