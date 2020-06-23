Правительство рассматривает 1 сентября предварительной датой старта нового учебного года и открытие школ, заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий. В то же время она заметила, что все еще будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Окончательного решения об открытии школ с 1 сентября или продолжении обучения в режиме онлайн пока нет, подчеркнула Любомира Мандзий в интервью "РБК-Украина".

Важно ВНО в Украине проведут с 25 июня по 17 июля

Сейчас адаптивный карантин продлили до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школы,

– заявила исполняющая обязанности министра.

В то же время она отметила, что условия обучения в школе должны быть безопасными. Ведь ключевой задачей является сохранение здоровья участников образовательного процесса.

Сейчас Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения разрабатывает протоколы по мерам безопасности в учреждениях образования.

"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса – с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующий план обучения в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как усвоили материал его ученики", – рассказала Любомира Мандзий.

Что уже изменилось в системе обучения