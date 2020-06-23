Пойдут ли дети в школу 1 сентября: объяснение Минобразования
Правительство рассматривает 1 сентября предварительной датой старта нового учебного года и открытие школ, заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий. В то же время она заметила, что все еще будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Окончательного решения об открытии школ с 1 сентября или продолжении обучения в режиме онлайн пока нет, подчеркнула Любомира Мандзий в интервью "РБК-Украина".
Важно ВНО в Украине проведут с 25 июня по 17 июля
Сейчас адаптивный карантин продлили до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школы,
– заявила исполняющая обязанности министра.
В то же время она отметила, что условия обучения в школе должны быть безопасными. Ведь ключевой задачей является сохранение здоровья участников образовательного процесса.
Сейчас Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения разрабатывает протоколы по мерам безопасности в учреждениях образования.
"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса – с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующий план обучения в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как усвоили материал его ученики", – рассказала Любомира Мандзий.
Что уже изменилось в системе обучения
- Почти весь второй семестр учебного года 2019 – 2020 провели в онлайне. МОН намерен продолжить использовать приобретенные навыки, но не забывать и о живом обучении.
- Для украинских школьников отменили ГИА, а для тех выпускников, кто не будет поступать в вузы – и ВНО.
- Также ВНО отменят для выпускников из оккупированного Донбасса. Они смогут вне конкурса поступить в любой вуз. Это тоже следствие карантина, которым воспользовались боевики.